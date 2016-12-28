Потребительская инфляция в России превысила европейскую в 8 раз

Потребительские цены в России в ноябре 2016 года повысились на 0,4% к октябрю. За 11 месяцев с начала текущего года инфляция в РФ достигла 5% по сравнению с декабрем 2015 года, сообщает Росбалт со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

В странах Евросоюза потребительские цены в среднем подросли на 0,6%. Как отмечает Росстат, в прошлом месяце среди рассматриваемых стран наиболее заметное повышение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось в Украине (на 1,8%), Казахстане (на 1,2%), Армении (на 1%); за период с начала года — в Украине (на 11,4%), Белоруссии (на 10,1%) и Казахстане (на 7,5%).

В ряде стран наблюдалось снижение потребительских цен, наиболее заметным оно было на Мальте (на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем), в Греции (на 1,5%), на Кипре и в Португалии (на 1%).