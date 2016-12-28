Бывшему главе Следственного комитета продлили арест на 3 месяца

Сегодня, 28 декабря, Центральный районный суд Новосибирска продлил на три месяца арест бывшему главе Следственного управления СКР по Кемеровской области генералу Сергею Калинкину, обвиняемому по уголовному делу о вымогательстве контрольного пакета акций АО «Разрез «Инской».

Напомним, ранее сообщалось, что cуд продлил домашний арест двум фигурантам дела о вымогательстве акций АО «Разрез «Инской» — бывшему вице-губернатору Кемеровской области Алексею Иванову и предпринимателю Александру Щукину.

Восемь подозреваемых были задержаны в середине ноября пятым управлением СКР. Всем им было предъявлено обвинение в вымогательстве у Антона Цыганкова 51% акций угледобывающего предприятия разреза «Инской», стоимостью 1 млрд руб.

Глава Следственного управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин был заключен под стражу, остальным подследственным была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Завтра, 29 декабря. суд рассмотрит прошение о продлении домашнего ареста вице-губернатору Александру Данильченко.