Суд продлил на 3 месяца домашний арест бывшему вице-губернатору Кузбасса и предпринимателю Александру Щукину

Центральный райсуд Новосибирска продлил на три месяца домашний арест бывшему вице-губернатору Кемеровской области Алексею Иванову и предпринимателю Александру Щукину, обвиняемым по уголовному делу о вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской», сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, в середине ноября пятым управлением СКР были задержаны восемь подозреваемых, в том числе руководитель управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин, два вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов и предприниматель Александр Щукин.

Всем фигурантам было предъявлено обвинение в вымогательстве у Антона Цыганкова 51% акций угледобывающего предприятия разреза «Инской», стоимостью 1 млрд руб.

Глава Следственного управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин был заключен под стражу, остальным подследственным была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По информации «КоммерсантЪ», 28 декабря суд рассмотрит ходатайство о продлении срока заключения в СИЗО генералу Сергею Калинкину, 29 декабря – прошение о продлении домашнего ареста вице-губернатору Александру Данильченко.