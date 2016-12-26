В Кузбассе принят закон «О стратегическом планировании»

На минувшей неделе, на пятидесятой сессии Совета народных депутатов Кемеровской области был принят региональный закон «О стратегическом планировании», согласно которому в 2017 году будет принята новая стратегия социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года.

Закон разработан на основании Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Законом определены порядок разработки и корректировки системы стратегического планирования Кемеровской области.

Департамент экономического развития администрации Кузбасса в 2017 году должен разработать новую Стратегию социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года, которая будет утверждаться специальным законом Кемеровской области. До 1 января 2019 года этот документ предстоит согласовать с федеральными органами государственной власти.