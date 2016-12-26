В России объявлен день национального траура

Сегодня, 26 декабря, в России объявлен день траура по жертвам крушения Ту-154, которое утром в воскресенье на территории черноморского побережья Сочи. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на сайте Кремля.

На борту самолета Министерства обороны находились 92 человека (84 пассажира и 8 членов экипажа): представители СМИ, военные и артисты ансамбля им. А.Александрова, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Президент РФ поручил правительству создать комиссию во главе с министром транспорта для расследования причин трагедии и выразил соболезнования родственникам погибших.

В день траура на всей территории страны, в том числе и в Кузбассе, будут приспущены Государственные флаги РФ, отменены развлекательные мероприятия и передачи. В день траура телеканалы также должны снять с эфира рекламу.

Во всех храмах Русской православной церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе.

Сам Путин отменил свое участие в музыкальном световом шоу на Дворцовой площади в Петербурге.