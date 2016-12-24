В Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ

Сегодня в Новосибирске на Михайловской набережной Оби прошел митинг против решения о повышении на 15% тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщает Росбалт.

По информации издания на площадке у памятника императору Александру III собралось не менее 150 человек. Порядок на мероприятии обеспечивали не менее десяти полицейских.

В руках митингующих были плакаты: «СИБЭКО — стоп! Хватит грабить народ!», «Сэкономил тепло и воду — получай +20%», «Городецкий, Локоть, депутаты НСК — за грабеж народа!», «Позор Городецкому!», «Депутаты, отмените рост тарифов — это грабеж!», «Отменить рост тарифов» и «Городецкий, признай ошибку!».

Участники митинга проголосовали за резолюцию, в которой потребовали отменить все решения органов власти о повышении тарифов на 15% и ограничить индексацию официальным уровнем инфляции.

По их мнению, власти не представили никаких реальных обоснований того, что «значительное увеличение стоимости коммунальных услуг экономически обоснованно», а рост тарифов обусловлен «постоянно растущими финансовыми аппетитами монополий».

«Тарифы ЖКХ подорожают в Новосибирске на 15%, несмотря на то, что федеральные власти рекомендовали не повышать тарифы в Новосибирской области более чем на 4%. Мы против таких решений, мы против грабительского роста тарифов, мы против того, чтобы власти повышали тарифы в угоду монополиям!», – говорили на митинге.

Ранее сообщалось, что постановление о повышении тарифов на коммунальные услуги для жителей Новосибирска со второго полугодия 2017 года было подписано губернатором НСО Владимиром Городецким 16 декабря.

В соответствии с документом холодная вода подорожает для новосибирцев на 20%, горячая — на 15,9%, водоотведение — на 20,1%, отопление — на 14,9%. Меньше всего подорожают электроэнергия (на 2,9%) и газ (на 3,9%).