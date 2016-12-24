В Кемерове пройдет квартирник «CINEMA»

Завтра, 25 декабря, на Малой сцене Кемеровского областного театра драмы пройдёт квартирник «CINEMA», который станет первым мероприятием благотворительной программы «ПРОСТО».

В рамках программы артисты театра будут сотрудничать с кемеровскими благотворительными фондами и помогать людям, нуждающимся в поддержке. Инициатором создания благотворительной программы стал артист Антон Остапенко, которого поддержала труппа театра.

Вход на квартирник «CINEMA» будет свободным, но участники надеются, что те деньги, которые зрители были готовы отдать за билеты, они опустят в ящик для пожертвований фонда «Детское сердце», который будет стоять на площадке. Начало мероприятия в 19:00.

Квартирники появились на Малой сцене театра два года назад. Актёры драмтеатра провели уже 10 квартирников на разные темы. На этот раз артисты исполнят песни из советских фильмов