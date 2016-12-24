В Кузбассе отстранен от должности глава Новокузнецкого района

Совет народных депутатов Новокузнецкого муниципального района 22 декабря принял решение «О временном исполнении полномочий главы Новокузнецкого муниципального района».

В соответствии с постановлением Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 22 декабря 2016 года о временном отстранении Евгения Манузина от должности главы Новокузнецкого муниципального района, полномочия главы Новокузнецкого муниципального района будет временно исполнять первый заместитель главы Новокузнецкого муниципального района Андрей Шарнин.

Настоящее решение вступило в силу 22 декабря.