Жертвами «Боярышника» стали более 60 человек. В России ужесточаются правила производства и продажи спиртосодержаших жидкостей

Президент Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и продажи пищевой продукции с содержанием спирта, сообщает Росбалт со ссылкой на перечень поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Так к апрелю 2017 года Путин поручил правительству подготовить изменения в ставки акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию для снижения спроса на суррогаты алкоголя. С помощью такой меры власти рассчитывают снизить спрос на алкогольные суррогаты.

Кроме того, глава государства поручил усилить наказание за нарушения и преступления в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции, а также ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами.

Напомним, в Иркутске от отравления спиртосодержащим средством «Боярышник» умерло более 60 человек. На лечении в стационаре остаются 40 человек. Всего пострадали 106 жителей Иркутска. Все отравления произошли в результате употребления косметического средства для ванн «Боярышник», в составе которого обнаружен метанол.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев так же поручил обратить особое внимание на продажу алкогольной продукции и изъять из торговых сетей суррогаты.

По его информации за 9 месяцев 2016 года в Кемеровской области зарегистрировано 2 тыс. 380 случаев отравлений суррогатным алкоголем, из них 391 человек погиб. За аналогичный период 2015 года зарегистрировано 2 тыс. 711 отравлений, погибло 449 человек.

За 11 месяцев 2016 года сотрудники правоохранительных органов изъяли 180 т паленого алкоголя.