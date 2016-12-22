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Госфинансирование политических партий будет увеличено

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении государственного финансирования политических партий, набравших не менее 3% голосов избирателей, сообщает Росбалт.

Напомним, согласно действующему законодательству, государственное финансирование получают партии, преодолевшие 3% барьер на выборах в Госдуму. Ранее наряду с партиями «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР госфинанирование получала партия «Яблоко». Однако по итогам выборов 2016 года она набрала лишь 1,99% голосов избирателей. Поэтому теперь средства, которые выделялись на «Яблоко», будут перераспределены, а стоимость голоса избирателя повысится со 110 до 152 рублей.

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации законопроекта, составит в 2017 году 6,952 млрд рублей.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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