Индексация материнского капитала приостановлена до 2020 года

Президент России Владимир Путин ратифицировал федеральный закон о приостановке индексации материнского капитала до 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документе.

Согласно закону, начиная с 1 января 2018 года, устанавливается единый порядок индексации выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан: «чернобыльцам», Героям Советского Союза и Российской Федерации, ветеранам, инвалидам, гражданам, имеющим детей.

Данный федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, в настоящее время размер материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей. Его размер ранее пересматривался ежегодно с учётом темпов роста инфляции: в момент запуска программы маткапитала, сумма выплаты составляла 250 000 рублей.

В Кузбассе на минувшей неделе Совет народных депутатов Кемеровской области внес поправки в законы Кемеровской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» и «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребёнка или последующих детей».

Согласно поправкам, до 31 декабря 2017 года семьям, в котoрых появится трeтий и последующий рeбенок, будут предоставлять средства областного материнского капитала в размере 130 тысяч рублей и ежемесячную выплату в размере 11 287 рублей.