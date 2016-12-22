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В Кузбассе пройдет традиционный благотворительный аукцион

Сегодня в Кемерове в рамках акции «Кузбасс – территория  добра» пройдет традиционный рождественский благотворительный аукцион, который проводится по инициативе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в с 2005 года. 

На аукционе будут представлены лучшие авторские изделия декоративно-прикладного творчества: свыше 2 тыс. изделий из дерева, металла, бересты, текстиля, шерсти, поделки и сувениры, выполненные по современным технологиям рукоделия, произведения художественной ковки и резьбы по дереву, большой ассортимент кондитерских и хлебобулочных изделий. Кроме того, на аукцион будет выставлено 25 лотов – эксклюзивных авторских работ.

Часть средств, вырученных на аукционе, будет по традиции перечислена в Кузбасский благотворительный фонд «Детское сердце», остальные направлены на реализацию социально-значимых программ учреждений профессионального образования, на поддержку творческих молодежных инициатив, развитие волонтерских программ и т.д. 

Рубрики: Общество
Автор: Лариса Сергеева
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