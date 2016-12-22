«Южный Кузбасс» продолжит поставлять уголь в Китай

Компания ОАО "Мечел" подписала крупный контракт на поставку угля китайскому цементному гиганту Jidong Cement, входящей в пятерку крупнейших производителей цемента в мире.

Согласно меморандуму, «Мечел» поставит от 2 до 3 млн т энергетического угля (до 250 тыс. т ежемесячно), добытого на угольных предприятиях Эльгауголь, Якутуголь и «Южный Кузбасс». Поставки будут осуществляться в период с декабря 2016 г. по декабрь 2017 г. Цена угольной продукции будет согласовываться сторонами на ежемесячной основе.

Это первый долгосрочный контракт на 2017 год, подписанный компанией после восстановления цен на угольную продукцию.