В Кузбассе начато производство сорбентов для газо- и водоочистки

Компания ООО «Сорбенты Кузбасса» ввела в строй пилотную линию активации углей для получения сорбентов для газо- и водоочистки мощностью 120 тонн сорбентов в год, сообщает Авант-Партнер.

По словам директора компании Александра Бервено, работы по проектированию, изготовлению, монтажу и пуско-наладке пилотной линии велись с середины 2015 года на грант Фонда Сколково и средства частного инвестора. Общий объём инвестиций составил около 40 млн рублей.

Кроме закупки оборудования и изготовления нестандартных блоков активации углей, компанией была отработана технология гранулирования сорбентов и проведен ряд испытаний у потенциальных потребителей в России и в Китае.

Пилотная линия состоит из отделения дробления и рассева, блока смешения и гранулирования, блоков низкотемпературной активации и высокотемпературной активации к настоящему времени выведена на производительность до 120 тонн сорбента в год.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся на территории Кузбасского технопарка, а производственные площади для пилотной установки активации углей предоставлены производственным кооперативом «Вторполимер» (Кемерово).

Компания провела маркетинговые и патентные исследования, патентование оборудования и технологий, завершила сертификацию компании по международному стандарту двух марок порошковых и гранулированных активированных углей для водоподготовки и очистки сточных вод промышленных предприятий.

«Полученная документация позволит участвовать в тендерах и осуществлять поставку продукции в РФ и странах Таможенного союза, – говорит Александр Бервено.

Сейчас компания активно ищет партнёров, потенциальных заказчиков и ведет сравнительные испытания. Среди потенциальных заказчиков, с которыми компания «Сорбенты Кузбасса» ведет сейчас переговоры по этому поводу – ПАО «ГАЗПРОМ», ГК «Росатом», АО «НК «Роснефть», ОАО «Корпорация Росхимзащита», ХК «СИБУР», ХК «Мечел», Гелиймаш, ОАО «КАМАЗ» и многие другие.