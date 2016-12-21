В Кузбассе проходит рабочий визит делегации Республики Беларусь

Сегодня начался двухдневный рабочий визит в Кузбасс делегации Республики Беларусь во главе с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Ковхуто.

Сегодня делегация приняла участие в заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству во время которой Андрей Ковхуто и первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов подписали план мероприятий в рамках соглашения об основных принципах торгово-экономического сотрудничества на период. 2017-2018 годов. В числе основных мероприятий – совместная работа по производству, испытаниям, усовершенствованию карьерной техники.

Республика Беларусь готова поставлять в Кузбасс сельскохозяйственные, коммунальные, лесозаготовительные машины и механизмы, лифтовое оборудование и новый вид городского пассажирского транспорта – электробусы.

Ожидается, что в 2017 году расширится число совместных предприятий и возрастут объемы такого производства и товарооборота между Кузбассом и Беларусью.

Следующее заседание совместной рабочей группы по двустороннему сотрудничеству состоится в Беларуси ориентировочно в первом-втором квартале 2017 года.

В этот же день министр осмотрел музей-заповедник «Красная горка», возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса», посетил город-спутник Лесная Поляна.

Входящие в делегацию представители белорусского бизнеса проводят переговоры в Кузбасской ТПП с руководителями профильных департаментов области и главами предприятий, использующих сельскохозяйственную, дорожную, коммунальную, карьерную технику.

22 декабря делегация встретится с руководством угольного разреза «Черниговец», побывает на смотровой площадке этого предприятия, а также на заводе «Кемеровохиммаш» и в губернском центре спорта «Кузбасс».