В Кузбассе пройдут предновогодние ярмарки

В пятницу, 23 декабря в семи городах Кузбасса — Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Междуреченске, Белове, Киселевске, Анжеро-Судженске, пройдут предновогодние продовольственные ярмарки.

Свою продукцию на ярмарках представят крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, предприятия перерабатывающей промышленности и потребкооперации Кемеровской области, а также предприятия Алтайского края.

На ярмарках будут представлены продукты питания: мясо гуся, утки, индейки, рождественские имбирно-медовые пряники, живая рыба, свежие овощи, баранина, молочные поросята, замороженная ягода – черника, клубника, черемуха, а также сушеные белые грибы. Кроме того, посетители ярмарок смогут приобрести новогодние сувениры, подарочные наборы и елочные игрушки, пуховые шали, валяную обувь, изделия из шерсти яка и верблюда, унты с вышивкой по ценам ниже рыночных на 10-15%.

В Кемерове состоится новогодняя дегустация пельменей, а мастера декоративно-прикладного искусства представят новогодние подарки.