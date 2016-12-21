Президент Путин повысил МРОТ на 300 рублей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7,8 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, с 1 июля 2016 года МРОТ был увеличен с 6 тыс. 204 рублей до 7,5 тыс. рублей в месяц.

По оценке Минтруда, повышение МРОТ будет способствовать увеличению выплат страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических лиц в 2017 году на 2,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что принятие закона потребует дополнительные средства на повышение заработной платы в государственных и муниципальных учреждениях в 2017 году в размере 6,74 млрд рублей, в том числе 2,27 млрд из федерального бюджета. В организациях реального сектора экономики дополнительные расходы оцениваются в 1,37 млрд рублей.