В России началась эпидемия гриппа

В более чем 20 регионах России объявлена эпидемия гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, «На минувшей неделе превышение недельных эпидемических порогов было зафиксировано в 20 субъектах и в 10 центральных городах субъектов».

В настоящее время "Полностью закрыты 290 школ в 29 субъектах российской федерации, 154 детских сада, семь школ – интернатов, а также 3178 классов", — сообщила Попова.

Кроме того, с начала простудного сезона зарегистрировано 14935 случаев внебольничных пневмоний, что превышает уровень прошлого года на 38,7%.

В Кузбассе по итогам минувшей недели зарегистрировано 16269 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения составил 59,86 на 10,0 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 1,6 %. Превышение эпидемического порога зарегистрировано среди детей в возрастных группах 3 — 6 лет (+8,5 %) и 0 — 2 года (+1,1 %).

Уровень заболеваемости, превышающий эпидемический порог, зарегистрирован на 9 административных территориях Кемеровской области: в городах Березовский, Новокузнецк, Юрга, а так же в Ижморском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком, Тисульском, Юргинском и Яйском районах.

По сравнению с предыдущей неделей число больных ОРВИ увеличилось на 6,8 % По возрастным группам увеличение заболеваемости было более выражено среди школьников 7 — 14 лет и детей в возрасте от 3 до 6 лет .

Лабораторными методами при обследовании 93 больных подтверждено два случая гриппа А(H3N2), 5 случаев заболевания, обусловленных вирусом парагриппа.

Госпитализировано 392 больных ОРВИ и гриппом, в том числе 360 детей.

В Кемерове за неделю зарегистрировано 3014 больных ОРВИ, показатель заболеваемости совокупного населения составил 54,5 на 10,0 тыс. населения, что ниже величины недельного эпидемического порога на 7,9 %. Превышение эпидемического порога в областном центре на 3,9 % отмечено в группе детей 3 — 6 лет.