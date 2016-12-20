В Новокузнецке продолжает работу выставка-конкурс «Путешествие с Достоевским»

На минувшей неделе, 15 декабря. в новокузнецком музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» открылась областная художественная выставка-конкурс «Путешествие с Достоевским», посвященная 400-летию основания Новокузнецка и 195-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского.

Организаторы выставки – департамент культуры и национальной политики, Дом художников, Кемеровский областной музей изобразительных искусств, музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Участие в конкурсе приняли члены Кемеровского и Новокузнецкого отделений союза художников России, студенты высших и средних художественных учреждений Кузбасса.

В экспозицию включено более 50 работ, выполненных в разных техниках и жанрах изобразительного искусства, посвященные творчеству писателя: живопись, графика, скульптура и др.

Жюри, в состав которого вошли известные художники, искусствоведы оценили представленные на конкурс работы, определили победителей.

Дипломом 3 степени награжден кемеровчанин Василий Коробейников за картину «Тварь дрожащая или право имею…». Диплом 2 степени получил новокузнецкий художник Александр Суслов за работу «Сердце вестника»;

Диплома 1 степени удостоен кемеровский художник-скульптор Валерий Треска за картину «Эскизный проект памятника Ф.М. Достоевскому».

Выставка-конкурс будет работать до 10 января 2017 года.