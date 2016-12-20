В Кузбассе открывается выставка Никаса Сафронова

Завтра, 21 декабря, в Кемеровском областном музее изобразительных искусств состоится пресс-конференция и пройдет официальное открытие персональной выставки «Избранное» заслуженного художника России, академика Российской академии художеств Никаса Сафронова с участием автора.

Выставка будет открыта для посетителей с 22 декабря. Жители и гости областного центра увидят абсолютно новую коллекцию картин: более 80-ти работ разных направлений – классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision.

Выставочный проект «Избранное» демонстрировался во многих городах России и за рубежом. Жанровые картины, лирические пейзажи, натюрморты, и особенно, портреты, исполненные на высочайшем уровне мастерства, отмечены глубиной психологического решения, жизненной достоверностью и внутренней правдой характеров.

Выставка картин Никаса Сафронова будет работать в Кемерово до 12 февраля 2017 года

СПРАВКА: Никас Сафронов родился в 1956 году в Ульяновске, учился в Ростовском художественном училище имени М. Б. Грекова по классу живописи, одновременно работал в Ростовском ТЮЗе художником-бутафором, подрабатывал сторожем, дворником и грузчиком. С 1978 по 1982 годы учился в Государственном художественном институте Литовской ССР на факультете дизайна. Изучал психологию в Московском государственном университете технологий и управления. Окончил Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств.