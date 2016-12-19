В Кузбассе выявлено 258 нарушений закона по охране труда в ПАО «Распадская»

Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли в сентябре 2016 года проведена проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в ПАО «Распадская», в ходе которой выявлено 258 нарушений законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности.

В числе нарушений — недокомплект численности работников шахты, который составляет 232 человека. На шахте эксплуатируются здания компрессорной, котельной с галереей, надшахтное здание наклонных стволов в блоке со зданием подъемных машин на площадке угольного комплекса с невыполненными мероприятиями экспертизы промышленной безопасности;

Вопреки требованиям Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов здания АБК (цокольный и 4 этажи), котельной, учебного пункта, надшахтных зданий вспомогательных стволов блоков 3, 5 не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Работники шахты не обеспечены средствами индивидуальной защиты; состав службы охраны труда не соответствует требованиям правил.

По факту проведенной проверки, возбуждено 64 дела об административных правонарушениях. Генеральному директору ЗАО «Распадская угольная компания» Степанову С.С. вручено представление об устранении выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях юридическое лицо, а также должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности на сумму 1 685 000 рублей.

По результатам рассмотрения представления, нарушения выявленные в ходе проверки устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 58 должностных лиц.