В Кузбассе определился первый резидент ТОСЭР «Анжеро-Судженск»

В Кузбассе прошел инвестиционный совет при губернаторе Кемеровской области под председательством и.о. первого замгубернатора Владимира Чернова, который определил первого резидента территории опережающего развития «Анжеро-Судженск». Им стал ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат», который после заключения соответствующего соглашения сможет организовать переработку продовольственной пшеницы.

В результате реализации проекта планируется производить в год 16,8 тыс. т мучной продукции (муки I, II, III сорта, манной крупы, пшеничных отрубей). Объем инвестиций составит 25 млн рублей, будет создано дополнительно 23 рабочих места. После выхода предприятия на проектную мощность намечено наладить вывоз продукции в ближайшие регионы.

Кроме того, члены инвестсовета заслушали доклады представителей зон экономического благоприятствования промышленно-производственного типа «Северная промзона» (Ленинск-Кузнецкий) и «Кузнецкая Слобода» (Новокузнецк) по привлечению инвесторов.

Совет одобрил предоставление господдержки на 2017—2019 годы для ООО «НашЛес» с инвестиционным проектом «Строительство в Таштаголе предприятия с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины в высококачественную продукцию». Инвестиции составят 450 млн рублей. Будет создано 100 рабочих мест. В настоящее время предприятия заготавливает около 100 тыс. куб. м пиломатериалов и намерена производить домокомплекты, погонажные изделия, пеллеты и др.

Кроме того, продлен срок господдержки включенным в перечень инвестпроектов области АО «НефтеХимСервис» (строительство Яйского нефтеперерабатывающего завода), ОАО «Ваганово» (строительство молочно-товарной фермы на 2,1 тыс. фуражных коров с полным циклом выращивания), ООО «Кемеровской ДСК» (модернизация домостроительного комбината в Кемерове).

Так же продлен период предоставления государственной поддержки двум резидентам технопарка: ООО «Сибирь-Энерго» с инновационным проектом «Строительство завода по малотоннажному производству сжиженного природного газа и создание инфраструктуры для его потребления» и ООО НПО «Микронинтер Сибирь» — «Разработка и организация производства комплексов для сверхглубокой очистки и осушки жидких диэлектриков».

Справка: За 8 лет общий объем господдержки с учетом федеральных средств составил 4,6 млрд рублей.