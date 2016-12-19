В Кузбассе завершился фестиваль «Кукла в детских руках»

С 15 по 17 декабря в рамках празднования 400-летия Новокузнецка прошел VII международный фестиваль детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках», в котором приняли участие коллективы из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, а также республики Алтай.

По итогам отборочного тура было отобрано 7 лучших спектаклей коллективов из Горно-Алтайска, Сузуна, Кузедеева, Северска, Оби, Юрги и Суслова, которые в течение трех дней посмотрели около 1 тыс. зрителей.

Открытие фестиваля состоялось 15 декабря на сцене Новокузнецкого драматического театра. После яркого театрализованного представления зрители увидели спектакль «Бамбуковый остров» из репертуара Новокузнецкого драматического театра.

По традиции его почётным гостем стал народный артист РФ и почетный житель Кемеровской области Владимир Машков, которого наградили орденом почета Кузбасса

В рамках фестиваля состоялось открытие выставки «Кукольный вернисаж», в экспозиции которой представлены уникальные авторские куклы в разных техниках исполнения.

В рамках фестиваля зрители посетили мастер-классы «И оживает кукла: замысел, предназначение, изготовление» главного режиссёра Новокузнецкого театра кукол «Сказ» Юрия Самойлова, заслуженного артиста РФ и председателя жюри фестиваля, декана факультета театра кукол Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, Николая Наумова — «Любительский театр кукол как средство эстетического воспитания детей».

Торжественная церемония закрытия и итоги фестиваля прошла 17 декабря в Новокузнецком театре кукол «Сказ». Почетный гость фестиваля, народный артист России, Владимир Машков вручил специальный приз «Золотой львенок» за лучшую актерскую работу Владиславу Андрееву за роль Кота в спектакле «Котенок по имени Гав».

По итогам фестиваля Гран-при был присужден коллективу театра-студии «Улыбка» города Северск, Томской области.

Дипломом I степени был награжден коллектив театра кукол «Лесная сказка» Кузедеевского СДК. Обладателем диплома II. степени стал коллектив театра кукол «Капитошка» Дома детского творчества поселка Сузун, Новосибирской области. Дипломом III степени был отмечен театр-студия «Чудаки» из Новокузнецка.

В номинации «Лучшая сценография» победил спектакль «Щелкунчик» театра-студии «Чудаки». Победительницей в номинации «Лучшая актерская работа» стала Полина Пересыпкина за роль Поиграйки из спектакля «С вами поиграем!».

Всем победителям и участникам фестиваля были вручены дипломы участников и денежные сертификаты.