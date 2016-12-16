Дефицит федерального бюджета РФ составил 1 трлн 787,669 млрд рублей

По информации Минфина, дефицит федерального бюджета РФ за январь—ноябрь 2016 год составил 1 трлн 787,669 млрд руб. или 2,4% ВВП, сообщает Росбалт.

По оценке министерства, за 11 месяцев с начала текущего года в бюджет РФ поступило 11 трлн 435 млрд 342,8 млн руб., или 85,5% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год».

Исполнение расходов составило 13 трлн 223 млрд 12,7 млн руб., или 79,5% к уточненной росписи.

Объем ВВП за январь—ноябрь составил 74 трлн 952,255 млрд руб.

За отчетный период Федеральная налоговая служба собрала в бюджет 6,243 трлн руб. Федеральная таможенная служба перечислила 3,93 трлн руб. Остальные ведомства пополнили бюджет на 1,262 трлн руб.

Добавим, что на 1 декабря 2016 года совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 2,032 трлн руб., совокупный объем средств Фонда национального благосостояния — 4,628 трлн руб.