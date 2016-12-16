В Кузбассе прошел мастер-класс «Школа классического bel canto»

С 12 по 14 декабря в Кемеровском государственно институте культуры в рамках V Международного конкурса «Сибириада» знаменитый певец, драматический тенор Марио Диаз провел для педагогов детских музыкальных школ и центров творчества, преподавателей и студентов профильных средних специальных и высших учебных заведений, профессиональных исполнителей и любителей вокального искусства Кузбасса практикум «Вокальное исполнительство: школа классического bel canto».

Участникипрактикума изучили вокальную технику, стилистику музыкальных произведений (старинная музыка, немецкий романтизм (Deutsche Lieder), итальянское bel canto и т.д.), интерпретацию музыкальных произведений посредством актёрского мастерства.

В рамках мастер-классов участники посетили два индивидуальных занятия с маэстро.

Профессор Консерватории Моцартеум (Зальцбург, Австрия), художественный руководитель международной вокальной студии CANTA Марио Диаз (Чили) добился большого успеха в оперных театрах всего мира (Королевская Опера в Стокгольме (Rоуаl Swedish Ореrа), Ковен Гарден (Rоуаl Ореrа House, Соvent Garden), Римская Опера (Теаtrо dell'Opera di Roma), Мюнхенская Опера (Bayerische Staatsoper).

Он учился у легендарного тенора Николая Гедды и работал с такими дирижёрами, как Зубин Мета, Карло Франчи, Бруно Ригаччи

12 декабря на заседании ректората Кемеровского государственного института культуры ректор института АлександрШунков вручил Марио Диазу диплом почетного профессора Кемеровского государственного института культуры.