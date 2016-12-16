В Кузбассе завершился фестиваль театров малых форм

С 9 по 11 декабря в актовом зале и театре «Ложа» Кузбасского государственного технического университета» прошел Первый межрегиональный фестиваль театров малых форм лаборатория» #ТеЛа2016, в котором приняли участие актеры девяти театральных коллективов из Кузбасса и Барнаула.

Фестиваль начался с мастер-класса, который провела директор литературного театра «Слово» Александра Казанцева. В форме диалога она объяснила молодым артистам, что такое «сценическое слово», как правильно его использовать, как владеть своим языком и телом и вести незримый диалог со зрителями.

В жюри фестиваля вошли ректор Новосибирского государственного института культуры Яна Глембоцкая, руководитель новосибирского театра «Серебряная нить» Нелли Карпушина, зам. директора областного центра молодежи и студентов Мария Бобрикова, выпускница ГИТИСа, актриса, руководитель московского event-агентства Ольга Долинова, директор театра «Слово» Александра Казанцева.

В рамках конкурсного показа театральная студия Алтайского государственного университета «Маска» из Барнаула показали спектакли по произведению Василия Шукшина «Артист Федор Грай» и «Дон Жуан» Марины Цветаевой.

Театр им. Третьего этажа (студенты 3 курса РЛТ, КГИК) представили отрывки из пьесы Жана Жане «Служанки» и «Вишневый сад» А. П. Чехова.

Театр-студия «Встреча» (КемГУ) показала произведение А. Чехова «Предложение». А «хозяева» территории – театр «Ложа» — две авторские постановки Сергея Наседкина: спектакли «Инструкция по эксплуатации» и «Падение».

Театральная группа из Кемерово «Комиссаржевская студия» представили произведение «Musica Nostalgica» Альфреда и Виктора Шнитке, исполненную музыкальным квинтетом. А екмеровский театр-студия «Фламинго» показал спектакль по мотивам рассказа М. Булгакова «Чаша жизни».

На большой сцене на суд жюри было представлено три спектакля: спектакли «M.O.R.E.» и постановка «Маленький человек» по мотивам произведений великих классиков: Николая Гоголя «Шинель» и Антона Чехова «Смерть чиновника» театра «Карман» и спектакль-концерт «Городок в табакерке» от театральной мастерской «Homo Artisticus» Алтайского государственного университета по мотивам песен Александра Вертинского.

Завершилась «Театральная лаборатория» награждением победителей: «Лучший актер» — Филипп Горшков, театр «Homo artisticus», г. Барнаул; «Лучшая актриса» — Анастасия Леонтьева, «Театр имени 3 этажа» г. Кемерово; «Лучший актерский ансамбль» — Элина Альес и театр «Карман», спектакль «Они уйдут», КузГТУ, г. Кемерово; «Лучший режиссер» — Сергей Наседкин, театр «Ложа», КузГТУ, г. Кемерово; «Лучшая сценография» — Театр «Карман», спектакль «M.O.R.E», КузГТУ, г. Кемерово.

Специальные призы получили: Театр-студия «Маска», г. Барнаул – «За популяризацию русского литературного наследия на театральной сцене»; Павел Беккер – «За актерскую смелость»; Театр «Ложа», моно-спектакль «Падение» – «За трюковую пластику»; Театр «Встреча» – «За актерский дебют»; «Театр имени 3 этажа» – «За использование живой музыки в спектакле».

Победителями первого межрегионального фестиваля театров малых форм стали: 1 место — Театр «Ложа», спектакль «Погреб», КузГТУ, г. Кемерово; 2 место — театральная группа «Комиссаржевская-студия», спектакль «Musica noctalgica», г. Кемерово; 3 место — театр-студия «Фламинго», спектакль «Чаша жизни», г. Кемерово;

Гран-при получил театр «Карман» за спектакль «Маленький человек» КузГТУ г. Кемерово.