Я НЕ СКОРБЛЮ. Я уверен, Бабченко был бы против, чтобы мы скорбели о его гибели.

Он знал, что смерть – это цена правды в современной России. Отлично знал.

Усилиями подонков Россия превращена в среду, где носитель правды становится изгоем и приближается день за днем к смерти.

Мерзавцы шепчут отовсюду – просто замолчи и останешься жив, ведь это так легко – просто замолчать. Они предлагают выгодную сделку – жизнь в обмен на молчание.

Аркадий был из тех, кто не согласился на такую сделку. Из тех, кто счел для себя невозможным день за днём молча наблюдать за тем, как воры, убийцы, лживые двуличные твари захватывают, оккупируют, насилуют его страну. И тогда мерзавцы пожали плечами и буднично произнесли: что ж, ты сам сделал свой выбор.

Они хотят послать всем нам совершенно чёткий, ясный и недвусмысленный сигнал: за правду – смерть.

Они хотят, чтобы у нас выработалась реакция на уровне рефлекса – если я начинаю говорить правду, я начинаю терять. Имущество, отношения, положение, репутацию, жизненный уклад, свободу. Терять вплоть до самой жизни.

Мы живем в обществе среди десятков миллионов людей, которые позволили привить себе этот рефлекс.

Жить в таком обществе невыносимо, душно, как будто тебя закапывают живым в заколоченном гробу.

Аркадий остро ощущал эту духоту и как мог с ней боролся, он стучал, бешено колотил изнутри гроба, в который уже при жизни его упаковали убийцы, он кричал…пока не остановилось дыхание. Его крик был об одном – нельзя заточать живых людей в гробы только за то, что они видят и говорят правду.

А сверху ходили и слышали, этот доносящийся из-под земли крик и глухие удары, люди. Миллионы людей. Для которых отвернуться, закрыть глаза, пройти мимо, не заметить, не моё дело – стало рефлексом, продлевающим жизнь.

Люди слышали, но жизнь для людей дороже правды. Хотя, что стоит жизнь человека, отвергающего правду?

Необходимо осознать – мы будем умирать и дальше. Нас будут лишать имущества, свободы, жизни.

Такие правила.

Правила всегда отражают то, что выгодно тому, кто их устанавливает. Ворам, лжецам, убийцам правда не выгодна. Смерть за правду – такое они установили правило.

Они уже не стесняются и не дописывают его мелким шрифтом внизу, они выносят это правило в первый пункт и пишут крупным жирным шрифтом.

Ты должен прочитать и сразу замолчать.

Они используют страх.

Почему они используют страх? Потому что страх - это их постоянное состояние. Это наиболее знакомое им чувство. Страх всецело контролирует их, и они не в состоянии понять, как можно не бояться? Они верят в огромную силу и непререкаемый авторитет страха и не допускают даже мысли, что кто-то может не склониться перед страхом, не отступить.

И именно здесь их ахиллесова пята.

Потому что испугаются не все. Вместо одного убитого поднимется десять и голос правды станет только громче. Если вы убьете и десять этих, поднимется сотня других.

И вам останется лишь одно – затыкать уши от вопля, стона, рёва правды, который будет разрывать ваши ушные перепонки… и убивать. Убивать - это единственное, что вы способны делать профессионально. Убивать, пока вами не овладеет безумие. Пока вы не станете захлебываться в крови жертв. Пока ваши черные души и помраченный разум не провалятся в беспросветную бездну.

Я не скорблю. Твоя частица во мне, Аркадий, она запрещает мне скорбеть. Ты погиб героической, достойной, мученической смертью не для того, чтобы я скорбел. Я это знаю.

Лучшее, что я могу сделать для того, чтобы твоя смерть не была напрасной – исполниться твердой, хладнокровной, спокойной решимости продолжать движение по дороге правды.

Мы будем идти вместе: я и твоя частица, которой ты поделился со мной. Если, вдруг, липкий страх начнет обволакивать меня своей паутиной, память о тебе будет помогать мне справиться, а ответственность перед тобой будет заставлять меня продолжать путь.

Мы обязательно дойдем с тобой. Может быть к тому времени и сам я стану всего лишь частицей в чьем-то сердце, но мы обязательно дойдем. Вместе.

Мы в любом случае окажемся на празднике, где торжествует правда, где она в чести, на почётном месте. Такое уж у правды свойство, тебе ли не знать.

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