[сказки.ру] За неимением посудомойки

Говорят, в Кремле захотели женщину. Настойчиво так говорят, убедительно — в уважаемых «Ведомостях», на как бы солидном РБК. И женщину предложили вполне заметную – Ксению Собчак.

Тут можно промотать: Собчак сказала, что не собиралась, потом подумала и сказала, что возьмёт да и пойдёт, и никакие «апешечки» ей не нужны. Действительно, Ксения Анатольевна – сама себе «апешечка». Но президентом в этот раз она не станет.

Идея Кремля мне нравится. Даже если это не идея Кремля, — ход отличный. Урвать голоса у Навального (или для кого он так старательно собирает электорат), перехватить молодёжную повестку не убогим «советом блогеров», а реальной личностью, которая заведёт молодёжь. Всё правильно.

Я даже представляю дебаты Путина и Собчак. Ксения Анатольевна вся в эмоциональном порыве, эпатирует, играет и куролесит, как она любит, а крёстный гладит её нежно по золотистым волосам и говорит:

«Ксюша, ну что ты в самом деле…»

И все понимающе улыбаются.

Да, Собчак сможет быть только спойлером. Таргетированное по ключевику «Россия» человечество не простит ей «Дома-2». В лучшем случае выйдет Жириновский в юбке. Или в джинсах.

Голосов у Навального она при этом оттянет – будь здоров. А мыльный пузырь Алексея Анатольевича и так грозится лопнуть. Нет ярких информационных поводов, молодёжь отвлекается, сомневается и забывает – у молодёжи клиповое мышление. Ещё эта судимость, и понимание, что решение пускать-не пускать на выборы будет приниматься исключительно в той самой «апешечке».

Конец февраля-начало марта 2018 года

Навального пускают на выборы – стало очевидным, что он безопасен со своей выстраданной 10-13-процентной поддержкой, поэтому грузите легитимность бочками. Ещё 7% — у Собчак. Путин – 60%, думские артефакты делят между собой оставшихся пенсионеров.

Незадолго до выборов – дебаты Путин-Собчак. Дядя Володя с улыбкой глядит на золотистые локоны, снисходительно шутит, заботливо спрашивает о семье.

Примерно на середине (прямой эфир) девочка Ксюша произносит монолог: