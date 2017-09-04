[сказки.ру] За неимением посудомойки

Говорят, в Кремле захотели женщину. Настойчиво так говорят, убедительно — в уважаемых «Ведомостях», на как бы солидном РБК. И женщину предложили вполне заметную – Ксению Собчак.
|Оригинал: журнал "Абажур"
Тут можно промотать: Собчак сказала, что не собиралась, потом подумала и сказала, что возьмёт да и пойдёт, и никакие «апешечки» ей не нужны. Действительно, Ксения Анатольевна – сама себе «апешечка». Но президентом в этот раз она не станет.
Идея Кремля мне нравится. Даже если это не идея Кремля, — ход отличный. Урвать голоса у Навального (или для кого он так старательно собирает электорат), перехватить молодёжную повестку не убогим «советом блогеров», а реальной личностью, которая заведёт молодёжь. Всё правильно.
Я даже представляю дебаты Путина и Собчак. Ксения Анатольевна вся в эмоциональном порыве, эпатирует, играет и куролесит, как она любит, а крёстный гладит её нежно по золотистым волосам и говорит:
«Ксюша, ну что ты в самом деле…»
И все понимающе улыбаются.
Да, Собчак сможет быть только спойлером. Таргетированное по ключевику «Россия» человечество не простит ей «Дома-2». В лучшем случае выйдет Жириновский в юбке. Или в джинсах.
Голосов у Навального она при этом оттянет – будь здоров. А мыльный пузырь Алексея Анатольевича и так грозится лопнуть. Нет ярких информационных поводов, молодёжь отвлекается, сомневается и забывает – у молодёжи клиповое мышление. Ещё эта судимость, и понимание, что решение пускать-не пускать на выборы будет приниматься исключительно в той самой «апешечке».
Конец февраля-начало марта 2018 года
Навального пускают на выборы – стало очевидным, что он безопасен со своей выстраданной 10-13-процентной поддержкой, поэтому грузите легитимность бочками. Ещё 7% — у Собчак. Путин – 60%, думские артефакты делят между собой оставшихся пенсионеров.
Незадолго до выборов – дебаты Путин-Собчак. Дядя Володя с улыбкой глядит на золотистые локоны, снисходительно шутит, заботливо спрашивает о семье.
Примерно на середине (прямой эфир) девочка Ксюша произносит монолог:
— Дорогой Владимир Владимирович! Когда в начале сентября прошлого года ко мне обратился Кириенко с предложением идти на выборы в качестве вашего спойлера, я обалдела от такой наглости. А потом решила: почему бы и нет? Давайте сыграем эту милую антрепризу. Знаете, кажется у моряков дальнего плавания есть поговорка: «за неимением посудомойки можно и повара». Вы решили взять посудомойку, потому что ваши думские повара уж слишком асексуальны. Вы решили – я согласилась. И даже до сих пор кокетничала в ответ на ваши заигрывания. Но как-то надоело, дорогой Владимир Владимирович. Хочу обратно в «Дом-2». Вы думали так запросто нагнуть вместе со мной целую страну, а я решила сама уйти с лобного места.
Сегодня я снимаю свою кандидатуру с выборов в пользу Алексея Навального, которого вы так благосклонно пропустили. А он, кстати, нашёл в ваших офшорах ещё три миллиарда.
Теперь предлагаю вам самим решать, кто станет поваром. Советую выбрать из завсегдатаев, они хоть и старые, но опытные. Всего доброго, удачи во втором туре.