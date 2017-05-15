Все волки – против охоты на волков

Путин приехал в Пекин. Туда еще пускают. А на форум по поводу китайского глобального плана нового "Шелкового пути" "Один пояс - один путь" - вообще пускают всех!

Он выступил там с речью и призвал все страны отказаться от воинственной риторики, потому что "Мы не справимся с вызовами, если не преодолеем застой в глобальном экономическом развитии". А воинственная риторика де только усугубляет ситуацию. Надо перестать ругаться.

"Ребята, давайте жить дружно!"

Кот Леопольд из Путина получился неубедительный.

Точнее было бы признать, что именно мы - не справляемся. А у всего остального мира как-то получается, у них нет "застоя в глобальном экономическом развитии"

Честнее было бы спеть: «Братва, не стреляйте!»... В меня.

Сначала мы постреляли в Грузии. Поубивали там людей - не риторически, буквально. После - запретили их "Боржоми" и "Хванчкару".

Мы стреляли и стреляем в украинцев. Сбили "малазийца" - не в переносном смысле, буквально убили три сотни летевших отдыхать мирных граждан.

...Пока на нас не очень обращали внимание - мы жрали овец.

Когда нас окончательно обнесли флажками и наставили ружье в рыло - нацепив овечью шкуру (от одной из последних съеденных овечек ), мы возбудились и крикнули: "Ой! А давайте все забудем. И начнем с чистого листа наши отношения!" .

В переводе с китайского на путинский: " Дайте нашей крысе выбраться из угла, куда вы ее загнали! А мы потом, отдышавшись, снова начнем кушать овец. Так мы устроены...".

...Серьезные экономисты уже предсказали: в этой поездке в Китай нам экономически ничего не светит.

Это - демонстративная, демонстрационная поездка. Повод попросить мира.

Попросить, чтобы мир не сделал контрольного выстрела нам в нашу наглую и неумную башку.

...Увы, уже не поверят.

P.S. В старой притче пастушок кричал: "Волки! Волки!.." до тех пор, пока ему перестали верить, даже когда волки реально пришли.

Наши надеются, что если сами волки будут кричать: "Волки! Волки!..." - все так же устанут, потеряют бдительность. А уж потом они, волки, смогут вернуться к полюбившемуся стаду.