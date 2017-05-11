Все мы в России немножко лыковы... А некоторые, самые успешные – слишком лыковы

Семья отшельников Лыковых, про которых Песков рассказал в "Таежном тупике" и которых очень полюбил губернатор Тулеев - они в той войне не участвовали. С 1937 года убежали в тайгу. Если бы жили в миру - куда бы деться - обязательно бы воевали. И отец - Карп. И сыновья - Саввин и Димитрий.

Но последняя из рода - отшельница Агафья сегодня тоже, как и весь российский народ, чувствует свою причастность к Победе над фашизмом.

Газета "Кузбасс" сообщает, что Агафья поздравила Амана Тулеева и всех кузбассовцев (!!!) с Днем победы. ( Слава богу, не ходит по таежному тупику, как сегодня предписано, с портретами "дедов, воевавших германцев").

"...Деточка, все мы немножко ..." - лыковы. А самые успешные из нас - очень сильно лыковы.

Мы не участвовали, никаким боком непричастны, но горды и поздравляем россиян с Победой. Потому что это сегодня в тренде.

И Кадыров поздравляет, и Агафья Лыкова.

А тем, кто в тренде (как у нас, "срочников" когда-то говорили - кто "службу понял") ...Аллах или старообрядческий Бог обязательно подает. Обязательно награждает.

Агафье, которая давно "службу поняла", глава Таштагольского района привез ко дню Победы на вертолете 500 кг круп, 100 кг муки, яблоки, груши, виноград и мандарины (это, если кто забыл, любимое, старинное кушанье старообрядцев). Сено и комбикорм для коз и кур (вдруг в тайге будет неурожай травы!). Бензин. Батарейки для фонаря. Ну и - главное! - восковые и парафиновые свечи для молитв. Понятное дело для благодарственных.

P.S. Девушку Агафью уже не раз пытались перевезти к родственникам, которые живут недалече. В Таштагольском же районе. Но она же не дура! Она же понимает разницу между сегодняшней собой , легендарной - и завтрашней обычной таштагольской пенсионеркой. Без трудовой книжки и стажа.

А если еще маленько посидит в знаменитом тупике - будет Почетным гражданином Кузбасса. Или даже Почетным Отшельником Кузбасса.

Как Тулеев.