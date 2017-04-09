"В России надо править долго..."

Зачем именно водил Моисей свой народ по пустыне 40 лет - спорят. Но главная версия: затем, чтобы вымерли те, кто помнил египетское рабство. Чтобы новые люди с новыми силами начали новую жизнь.

Пришло в голову: а ведь Путин собирается руководить нами по рецепту Моисея. То есть, ходить мы за ним должны долго. Он надеется - 40 лет. Правда, рабство из нас, из народа, не выдавливают - в нас это культивируют.

Путин повел нас в обратную сторону! Против часовой стрелки!

Они, кажется, надеется, что за 40 лет гуляний по российским просторам, вымрут те, кто думает и сомневается. Кто возражает. Вымрут честные и бескорыстные.

Уйдут из жизни "отщепенцы", "пятиколонники", помнящие, что такое честь, совесть, добро и непродажность.

...Уже почти 20 лет прошагали.

Впереди колонны - штатные глашатаи светлого будущего с мегафонами.

Сразу за ними - особо убежденные в том, что идем в правильную сторону с плакатами: "#ДИДЫГУЛЯЛИ!", "Он нам - не х@йло!", "Гордимся!"

Замыкающих - скептиков, несогласных ("Куда идем?! Там уже другие народы были! Нет там светлого будущего!"), отстающих и сбивающих общий строй с ноги - подгоняют специальные российские гвардейцы.

Строй должен быть Единым!

...А вот потом, через 40 лет, когда все честные и спорящие вымрут - можно и на пенсию. На покой.

Те, кого он все эти годы возглавлял и кормил манной небесной ("Аллах дал!") напишут про него новые мифы и сказания - куда там Моисею с его евреями!

... Мы все еще идем. И пока промаршировали только половину пути.

Дадим ему водить нас 40 лет? Или хотя бы на полпути развернемся и пойдем в обратную, правильную сторону?