Цифровое неравенство в условиях вечной стабильности

Путин пригрозил обеспечить сёла с жителями не менее ста человек беспроводным интернетом. Об этом президента попросил спикер заксобрания Владимирской области. Чуткий спикер, не в пример нашему. Но теперь попробуем разобраться, каким будет этот прекрасный беспроводной интернет. А лучше я расскажу вам, какой он уже есть. Потому что все деревни и сёла в России обеспечены Интернетом с 2007 года.

В том счастливом году я был моложе, энергичней и работал маркетологом в компании, занимающейся установкой спутниковых тарелок. Именно тогда президенту впервые взбрело в голову обеспечить селян интернетом. Для этого в каждом отдалённом населённом пункте, живи там хоть три старухи, решено было организовать пункты коллективного доступа в интернет. Главное условие – наличие отделения «Почты России».

Как наша компания выиграла тендер на установку сотен таких тарелок по Сибири, я вам не скажу. Положим, я об этом не знаю, но счастливый 2007 был самым прибыльным в этой сфере бизнеса. Потому что массовый спутниковый интернет – это позавчерашний день и на фиг никому он не сдался.

Населённые пункты были, как уже сказано, удалёнными, тендер – дорогим, поэтому стоимость оборудования внезапно взлетела в полтора-два раза. К тому же контролирующие организации требовали документацию по объектам – тем самым почтовым отделениям. А в отделениях давно забыли, кто и когда их строил, и помещения там использовались иногда не по назначению. Скажем, должна быть венткамера, а начальнику негде картошку хранить.

Поэтому всю документацию пришлось выдумывать. Это я вам сейчас не признаюсь в правонарушении – не я же выдумывал. Может быть, наша компания вообще устанавливала антенны только там, где документы были в порядке. Но всё же почти все ПКД были выдуманы – никто даже не знал, сколько этажей в здании почты. Подозреваю, не всегда кто-то вообще намеревался монтировать систему спутникового интернета.

Итак, работа кипела. Жителям отдалённых деревень, в конце концов, надо было как-то выходить на «Прямую линию» с президентом, хотя бы от полуразвалившегося здания почты.

Двусторонний спутниковый интернет вообще штука дорогая и нестабильная. Он может прекрасно работать, если к тарелке приставить постоянного специалиста. И это должен быть не механизатор, не агроном, а грамотный электронщик. Однако не стану утомлять вас техническими подробностями.

Прошло семь лет

3 февраля 2014 года президент Владимир Путин снова озаботился труднодоступными местами и подписал ФЗ №9, «О внесении изменений в Федеральный закон “О связи”». Там было сказано, что пунктами коллективного доступа необходимо оснастить населённые пункты численностью от 250 человек. Которые, напомню, уже были оснащены семилетку назад.

Я уже не работал в спутниковой компании, но подозреваю, что эра стабильности в этом бизнесе возобновилась. Надо радоваться за бизнес, который хотя бы и занимается бессмысленным делом, но при этом получает прибыль, организует рабочие места. Впрочем, генподрядчиком к тому времени являлась крупнейшая госкомпания, с которой был подписан соответствующий контракт на 165 миллиардов рублей.

Та-дам! Праздник устранения «цифрового неравенства» закончился в 2016 году, когда большинство пунктов коллективного доступа в интернет были отключены – государству надоело за них платить.

Июнь 2018 года. СМИ радостно хлопочут о новой эре цифровой справедливости – Путин приказал открыть ПКД в самых гиблых хуторах. Напомню, два года назад идея ПКД была признана неэффективной, и большинство их к чертям позакрывали. Одна проблема тревожит селян – Wi-Fi бьёт не дальше ста метров от почты, а им хочется иметь Интернет дома, как у городских. Чтобы не тусоваться со старыми «Пентиумами» на пеньках у почтовых отделений.

Специалисты могут со мной поспорить, но уверяю вас: вся идея – пустой инфошум. Тот, кто пользуется даже самым дорогим оборудованием для спутникового интернета, понимает – без техподдержки оно не работает. Провести оптоволокно дешевле, и конечно, большинство селян пользуются мобильным интернетом.

А в деревнях почтальонов не хватает.