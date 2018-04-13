«Царапался, бился об пол, бороздил лицом стену»

Цитата из пояснений потерпевшего ппс-ника Кузнецова: "Калиниченко С.Ю. стал вести себя вызывающе, говоря, что его пытались задушить". За эти два года Кузнецов неоднократно обращался в суд с жалобами: его возмущало, что подследственный блогер до сих пор на свободе. 6 апреля Стаса отправили в СИЗО.

В «ЖЖ» Калиниченко – видеоролики о действиях сотрудников полиции с жёсткими комментариями. Вот полицейские пинают мужчину на глазах его трёхлетней дочери, а тут наоборот – возмущенные граждане окружили машину ДПС и требуют отпустить молодую девушку, которую силой затащили туда сотрудники за переход улицы в неположенном месте.

Слушаешь Стаса и понимаешь: фамилия Калиниченко для полиции – красная тряпка. Помимо прочих заслуг, в 2013 году он стал первым россиянином, осуждённым за ретвит публикации, по сей день разрешённой Минюстом.

Если бы каждого аттестовали…

Разговаривал с прикольной тёткой-дознавателем. Хохотушка, за словом в карман не лезет:

— После «Зимней вишни» полотдела отправили улицы патрулировать и в оцеплениях стоять. В том числе девчонок из ПДН и дознания. Сам прикинь, что мы сможем сделать против толпы, если на митинге омоновцам щиты гнули.

— До суда-то какие дела доходят?

— Ни хрена не доходит. У нас патрульных реформируют, УБОП давно расформировали, в отделах полная каша, мы ничего реального вообще в суды не передаём.

— Да ладно. Это после реформы?

— Ага. После реформы вся полиция и накрылась медным тазом. Все лучшие сотрудники ушли.

— А ты как переаттестацию прошла, сложно было?

— Никак. Я её не проходила. То есть формально стоит запись, что прошла, и всё. Если бы каждого аттестовали, вообще без милиции остались.

— Так вроде вам зарплату повысили, денег выделяют много…

— Повысили немного. Но куда все эти деньги фантастические выделяют – не знаю. Работать в органах стало только тяжелее.

— Прям во всех органах? А в ФСБ?

— А эфэсбэшники нам сказали: хоть слово скажете про «Зимнюю вишню» — пипец вам всем.

— Там есть что сказать?

— Я тебе уже лишнего наговорила.

В некотором царстве

19 июня 2016 года Стаса Калиниченко и его приятеля задержали полицейские неподалёку от кемеровского ЦУМа – за распитие спиртных напитков. Приятель подписал протокол и оказался на свободе. Упрямый Станислав заявил, что ничего не распивал, требовал экспертизы и недоумевал, отчего сотрудники не желают представляться «по форме».

События развивались стремительно: мужчину доставили в отдел полиции «Центральный». В материалах дела есть снимок Стаса в «бобике» с окровавленным лицом.

Версия полицейских звучит трагикомично: задержанный уже в отделе полиции начал оказывать сопротивление, после чего сотрудник патрульно-постовой службы Опарин «применил в отношении Калиниченко С.Ю. боевой приём борьбы – удушающий захват. <…> Калиниченко С.Ю обеими руками срывал со своей шеи его руку, в результате чего мог сам себя оцарапать и причинить ссадины».

Задержанного заковали в наручники, однако тот продолжал сопротивляться, «активно и специально дёргался в разные стороны, пытался оттолкнуть нас, возможно от этого ударялся о стену и пол».

Наверное, бывает и такое – добродушный и весёлый парень, каким знают Стаса все его знакомые, не давал себя задушить и оцарапался; дёргался, бился о стены и пол. Что говорят на этот счёт камеры наблюдения, установленные в каждом уголке отдела полиции «Центральный» города Кемерово? Камеры молчат – записи не были приобщены к делу, а потом и вовсе исчезли.

Напомню: в материалах дела есть фотография Стаса с разбитым лицом в полицейском УАЗе. Бился ли задержанный головой о дверцу машины – не сообщается.

Далее патрульный Опарин сотоварищи вывели своего подопечного на улицу, где тот продолжал бесноваться: «…повернулся к нему (Опарину – авт.) спиной, стоял лицом к стене и резко упал, во время падения пробороздив лицом об стену и ударился об лавочку».

По пути в отдел Калиниченко успел тиснуть кому-то сообщение в Telegram (по материалам дела эта вражеская сеть проходит как «Telegan»). На место прибыл брат Стаса – Филипп Калиниченко, с нотариальной доверенностью на право представлять его интересы как общественный защитник. Туда же приехала мама парней, Рита Николаевна. Действия полицейских снова обрели гротескные черты: Станислава зачем-то усадили в УАЗик и попытались увезти. По словам патрульных – к зданию отдела полиции, от которого они и не отъезжали. По мнению родственников – «в неизвестном направлении».

Законного представителя Филиппа не пустили в здание отдела вслед за братом («Потому что это запрещено», — пишет в объяснении патрульный Опарин). Прославленный опер Николай Рыбак, о котором ещё упомянем, со слов Филиппа, отнял у того видеокамеру и разбил.

Прибывшая скорая помощь увезла задержанного в больницу под конвоем тех же самых патрульных. Врачи обнаружили признаки «прерванной асфиксии», множество побоев, порекомендовали госпитализацию, но Стаса вернули в отдел. На следующий день судья Вялов определил ему административный арест на сутки, блогер вышел на свободу. Защитника в суд не допустили.

Позже в материалах дела, заведённого поначалу против сотрудников полиции, появились объяснения патрульного Кузнецова, того самого, которому крики о помощи кажутся «вызывающими». Кузнецов подоспел на помощь, и, по его словам, в момент запихивания в «обезьянник» закованный в наручники задержанный исхитрился ударить его лбом в лицо. Видео столкновение лбами – единственное приобщённое к материалам дела. Диагноз Кузнецова — "ушиб мягких тканей лица" — синяк.

В обезьяннике между тем чалился ранее судимый Михаил. Его показания довершают прекрасную картину самоистязаний задержанных в ОП «Центральный». Михаил снимал происходящее на камеру мобильного телефона. Полицейские отняли телефон и вернули только наутро. Мужчина, не обнаружив там видеозаписи, сделал вывод, что телефон во время съёмки был разряжен, а он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, этого не заметил.

Алкогольное опьянение ранее судимого Михаила, заставившее мужчину поверить в волшебную силу отключенного телефона, не помешало ему дать подробные показания о том, как Стас Калиниченко намеренно ударил полицейского головой. Следователь Руслан Шалимов, однако, приобщил эти показания к делу.

В некотором государстве

Попробуем выделить две версии случившегося.

Версия первая: гражданин Калиниченко, ранее не замеченный в хулиганских действиях, не имевший приводов в милицию/полицию и проблем с алкоголем, устроил пьянку в центре города. Патрульные пресекли правонарушение, доставили бузотёра в отделение. Там он устроил апофеоз членовредительства: царапал себе лицо, бился об пол, бороздил лицом стену и падал головой об угол лавочки. После чего, закованный в наручники, нанёс удар головой полицейскому, водворявшему хулигана в «клетку». Свидетель – ранее судимый выпивоха – вообразил, что ведёт репортаж на отключенный мобильный телефон, но при этом в деталях рассказал, как задержанный «кивком головы» преднамеренно поразил патрульного в лоб.

Следствие длилось почти два года, потерпевший полицейский требовал заключить обидчика под стражу, и 6 апреля 2018 года справедливость восторжествовала.

Версия вторая: гражданину Калиниченко взбрело в голову стать на путь закона в стране под названием Россия. Будучи занудным (или последовательным) человеком, Стас требовал исполнения закона не только от себя, но и от представителей этого закона – полицейских. Ранее попал под колпак ФСБ за безобидный ретвит.

«Органам» такие зануды не нравятся. Стасу объяснили: чувак, закон для тебя — это ппс-ники Кузнецов и Опарин, следователь Шалимов и судья Вялов. И ещё опер Николай Рыбак, который среди бела дня может выстрелить в лицо из чужого пистолета оппоненту по дорожной ссоре на городском бульваре, и ему за это ничего не будет.

Записи с камер наблюдения для тебя, верующего в букву закона, пропадут. Недавно откинувшемуся свидетелю не нужно лишних проблем, ты для него никто. И для общества ты – пустое место, и большие, но трусливые кемеровские СМИ, с которыми я делился информацией, говорили «спасибо», а новость не ставили.

Калиниченко мог подписать протокол о распитии спиртных напитков, заплатить штраф и отправиться домой. Но максималисты порой так увлекаются, что не могут поступиться своими идеалами.

* * *

Результат (по данным приобщённых к делу медицинских заключений): кровоподтёки на лбу, на лице, шее, гортани, вообще по всей голове, кровоизлияния и ссадины в запястьях, ушибы грудной клетки, искривлена перегородка носа; кровоизлияние вследствие прерванной асфиксии. На руках — следы от не менее 30 воздействий тупого твёрдого предмета.

В возбуждении дела против сотрудников полиции отказано. Следствие длилось почти два года. 6 апреля Станислав Калиниченко, самостоятельно явившийся в суд, заключён под стражу. По мнению прокурора и судьи, он мог скрыться от правосудия.

Прокурор Татьяна Загородняя, представлявшая обвинение на последнем судебном слушании, категорически отказалась от любых комментариев. Коллеги знают: такие отказы иногда выглядят красноречивей самых подробных разъяснений.