Собчак в прямом эфире

Интересная штука произошла с выдвижением Ксении Собчак в президенты. Не знаю, кто её туда послал (Ксения, полагаю, сама пошлёт кого угодно). Не знаю, кто её сейчас поддерживает (в нашей стране поддерживают «когда надо»). Но этот «ход лошадью», простите мне глупый каламбур – очень непростой.

Оригинал: журнал "Абажур"

Собчак или станет президентом, или займёт достойное место на выборном пьедестале, но даже не это важно. 25 октября Ксения Анатольевна появилась в качестве политика в одной из самых рейтинговых передач федерального телевидения – «Прямой эфир».

И тут же началась ломка всевозможных стереотипов. Была озвучена фамилия Навальный, было сказано о Крыме всё то, чего говорить о Крыме на российском ТВ невозможно с 2014 года. Наконец, было многажды озвучено: так жить нельзя, надоело.

Мысленно прокручиваю всю критику в адрес Ксении, и получается только «Дом-2». Критики выглядят убого в сравнении с обладательницей красного диплома МГИМО. Им нечего сказать.

Но, позвольте, кто её пустил на канал «Россия»? Туда, где соловьиный помёт и прочие испражнения. Кто разрешил несколько раз сказать о Крыме? Вижу только одну версию.

Кремль потерял управление. Администрация президента с ужасом обнаружила, что перестала контролировать идиотов с помощью своего излюбленного инструмента – телевизора. Блогеры бестолковы и непослушны, а телевизор смотрят в основном пенсионеры, ничуть не пассионарные, как сейчас любят выражаться.

И вот вам результат: идиоты поджигают кинотеатры, режут журналистов, мечтают о тотальном терроре. Неконтролируемое безумие вошло во вкус, ему хочется мочить всех вокруг, и государству попадёт в первую очередь. Агрессия телевизора только вводит идиотов в состояние ажитации.

И Кремль вспомнил то, о чём не раз говорили маститые политологи: смени повестку дня на телевидении – через месяц увидишь новое общество. Но просто так «менять повестку» уже не получится, потому что телевидение стало уделом пенсионеров и диковатых тёток из «Пусть говорят». А эта публика ничего не решает, никого не беспокоит.

Поэтому к Малахову пустили Ксению Собчак. Разрешили говорить всё, что захочет. В конце концов, Крым надоел Кремлю не меньше, чем оппозиции. А как надоела Кремлю «оппозиция» в лице парламентских партий, удел которых сегодня – щёлкать семечки на скамейке у подъезда!

Рискну предположить: таких выходок федерального ТВ станет всё больше. Повестку дня придётся менять, потому что государству, похоже, страшно наблюдать за творением собственной пропаганды..

Трудно поверить, что Собчак – проект Кремля. Девица уж больно вздорная. Но Собчак – адекватный человек. Она не станет призывать к терроризму, как другая девушка-политик. С ней всегда можно будет договориться.

Вот с Навальным договориться невозможно. Навальный хорош как революционер. И, чёрт возьми, ещё может оказаться в этой роли. Скажу больше: телеагрессия ему в этом только поможет. Что за революция без тотальной злобы?

Поэтому лучше выпустить Ксению Анатольевну. Она умная, весёлая, и сейчас, кажется, только она может сказать по телевизору: ребята, прекратите, хватит гнать! Ребята прекратят, и мы получим новое общество. Там не будет ежедневных призывов к войне с Америкой и Украиной. И там не будет места революционеру Навальному.

Собчак у Малахова – в любом случае гениальный ход. Кто сейчас за шахматной доской или с привычно краплёными картами – не знаю. Кто выиграет – догадываюсь. Но Собчак точно не проиграет.