Смерть либералам-пессимистам! Путин не пойдет на выборы!

Путин не пойдет на выборы! Он поймет, что не сможет победить их всех. Всех, кто сегодня сообщил, что будет следующим Президентом России.

С одним, отдельно взятым (несколько раз взятым) Навальным он бы еще поборолся.

Но тут после Собчак, с которой он предварительно встретился, налетело столько девиц! Одна другой краше и бесстыдней!

Народ - дурак. Он же на этих девок явно поведется, исходя слюнями. Хотя бы половина электората точно поведется..

Тем, кто не следил за новостями, объясняю. Собираются выдвигаться все, кого бог не обидел.

- Две руки есть? А две ноги?

- О, какие! Есть!!! Заходите!

Число будущих президентш - стремительно выросло. Фигурять намерились Анфиса Чехова (не, ну а чо?) , Оксана Дмитриева (ну умная же. Не какая-нибудь Собчак), малоизвестные публике Гордон, Волынец (это - женщины), Семерикова...

...Последний гвоздь в путинский гроб, последнее "прости" его надеждам на переизбрание впиндюрил сегодня Рахман Янсуков.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ - РОМАН ЮНСУКОВ!

Это, сука, звучит гордо! Это каждый россиянин поддержит и проголосует.

Этот Рахман - запоминайте как зовут путинского преемника! - был помощником Умара Джабраилова.

И еще у него некоторое время числилась работающей сама Лиза Пескова! Трудилась, так сказать. Готовилась к подниманию всего судопостроения в России.

А программа переустройства страны у Рахмана Янсукова (Это я не сматерился! Это, повторяю, такая фамилия у следующего Президента!) - его программа очень даже мне нравится.

Он за все хорошее! И против всего плохого!

...Думаю, Путин сдуется. Сдастся. Не пойдет еще на один срок.

Столько желающих, столько девок (и очень телом нарядных!) и даже сам Рахман Юнсуков!

Попробуй перебороть! Попробуй всех их снять с выборов.

Одного Навального - куда ни шло.

Не не столько же юнсуковых и ксюшек собчак!

..." Все. Я устал. Я ухожу..." Кажется, это будет то, что он подарит нам на этот Новый Год.

P.S. У меня беда. Я всегда ошибаюсь в своих прогнозах.