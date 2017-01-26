Слово о жопе

Думаю, больше не надо вообще ничего объяснять. Мы требуем объяснений, журналисты донимают чиновников, а чиновникам надоело. Они понимают, что можно нести любую чушь, и всё это сойдёт за объяснения, потому что объясняться им надо только перед одним человеком, а тому достаточно формальностей.

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Например, если нищим пенсионерам не проиндексировали пенсию, как это положено по закону, а содержание Госдумы, наоборот, перевалило за десять миллиардов рублей в год, можно ответить, что в Новый Год пенсионерам дадут компенсацию в 5000 рублей, а это выгодней, чем индексация, и дороже ёршика в думском сортире.

Нет, простая арифметика покажет, что индексация пенсий в соответствии с инфляцией, — выгодней пятитысячной компенсации, и полезней содержания всей Госдумы за всю её историю, но простая арифметика первое лицо не занимает. Ему ещё Сирию воевать и эрдоганов усмирять.

Или сегодняшний пример. Сбербанк вместе с Германом Грефом якобы отжали крупное предприятие в Воронежской области, отчего огребли иск в американском суде. Почему в американском, надеюсь, объяснять не нужно. Чиновники привыкли, что какой-то ответ давать нужно. Рейдерство в России – основной вид государственного бизнеса, что наглядно продемонстрировано в Кузбассе, где с подачи человека на букву Т. отжимают шахты и разрезы, и даже гордятся этим по телевизору. Поэтому и Грефу оставалось только сказать, что обобранный предприниматель сам виноват, потому что давил на «Сбербанк» всей мощью административного ресурса, и подавленный «Сбер» просто вынужден был забрать по такому поводу завод.

В общем, пострадавший сам упал на нож, и так 33 раза подряд.

Но, конечно, всех переплюнула «Роснефть». После бредовых исков с уничтожением тиражей, новостей и мнений, корпорация попалась на вовсе уж ерундовой ерунде: в пятнадцатом году подарила 170 миллионов рублей журналу «Однако», который выпускает пресс-секретарь самой «Роснефти» Леонтьев. Журнал тут же прекратил своё существование. Зачем ему существовать, если деньги уже выделены?

Журналисты «Дождя» спросили у господина Леонтьева, как это так может быть, чтобы деньги выделены, а журнал исчез. На что господин Леонтьев, когда-то сам неплохой журналист, отправил интервьюеров прямиком в жопу. То есть именно в жопу, без всяких афедронов и прочих эвфемизмов.

В общем, так и должно строится идеальное государственное устройство в России. Вместо всех скучных вопросов и ответов, судебных исков и расследований Навального, достаточно посылать оппонента в жопу. Допустим, ругает вас губернатор за нерадивое освещение новостей региона, а вы ему: «Иди ты, губернатор, в жопу!»

И губернатор идёт. Но и всякий государственный или окологосударственный деятель при удобном случае может направить вас в жопу за излишнюю назойливость. Есть в нашей стране ведомства, которые отправляют недовольных в жопу в самом прямом смысле. Могут пострадать и жопы недовольных, бывали прецеденты.

Впрочем, заниматься большим террором государству тоже некогда. Опять же Сирия, эрдоганы, все эти заводы с административным ресурсом. Есть чем заняться. Достаточно иногда посадить министра экономразвития – в угоду разъярённому пролетариату, и гражданского активиста – чтобы обозначить контуры жопы всем его коллегам.

Жопа сделалась сакральным местом, словом, которое, как известно, первично. То есть слово есть, а жопы может и не быть. Не хватит на всех.