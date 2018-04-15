Следите за руками и готовьтесь пустить слезу умиления

Тулеев попросил прокуратуру проверить его доходы и состав принадлежащего ему имущества.

Видимо, накопилось уже столько всего и источников доходов стало уже настолько много, что контроль утерян и требуется помощь целого государственного органа, чтобы разобраться и навести порядок.

Это, конечно шутка. Настоящей же целью Тулеева является - доказать людям, насколько беззаветно и бескорыстно его служение народу.

Перед прокуратурой поставлена задача показать красивую картинку, в очередной раз затуманить мозги населению, облапошить кузбассовцев и всех россиян.

Эти граждане ничего не стесняются, они создали развлекательную империю, в которой даже правоохранительные органы играют роль ассистенток на шоу иллюзиониста.

Тулеев как заправский фокусник предлагает нам следить за его руками.

А когда фокусник предлагает следить за его руками и проверить, точно ли пустой его черный ящик, это означает, что в этот самый момент он дурит доверчивого зрителя.

Превративший 2,5 миллиона наивных сибиряков в своих верноподданных рабов, живущий в роскоши, проносящийся мимо устроенной собственными руками нищеты и разрухи на бронированном мерседесе, хан, своим искусством иллюзиониста обязан своему наставнику – не менее успешному и популярному фокуснику, Владимиру Путину, который на поприще обмана своего народа достиг и вовсе недосягаемых высот.

Участвуя в постановочном шоу, которое он почему-то называет выборами президента, этот лицедей представил себя россиянам в качестве святого бессребреника.

На каждом участке, где проходило шоу, был вывешен плакат, на котором, живущий на грани нищеты Путин, красовался в окружении долларовых миллионеров.

На фоне огромных счетов, особняков, роскошных автомобилей, прочего имущества и сказочных доходов других, так называемых «кандидатов», Путин на плакате выглядел натуральным нищебродом.

Оказывается, у этого парня кроме квартиры в 77 кв.м., старенькой Нивы 2009 года, автомобиля ГАЗ 1960!!! г.в, и зарплаты на уровне доходов мелкого лавочника, ничего и нет.

Ой, нет, вру. Есть еще гараж 18 кв.м. – ахахахах! И прицеп. Прицеп, Карл! У него есть автомобильный прицеп Скиф 1987 г.в.!

Ахренеть!

И знаете что? Если бы в нашей стране не было столько клинических идиотов, это низкопробное шоу было бы абсолютно невозможно.

Ни в одной нормальной стране люди не стали бы голосовать за дешёвых фокусников, которые относятся к людям как к каким-то конченым лохам.

Потому что только таким отношением возможно объяснить подобное поведение «народных избранников».

Это какой-то запредельный уровень бессовестности и издевательства над людьми.

Следите за руками и готовьтесь пустить слезу умиления – ассистенты кузбасского иллюзиониста уже в скором времени предоставят отчет, после которого даже старенькая больная бабушка, терзаемая состраданием, пожелает поделиться своей скудной пенсией с несчастным, малоимущим, растратившим всего себя ради людского благополучия, бывшим губернатором.

Хотя какой он бывший? Похоже, это был всего лишь очередной фокус.

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