Шантаж вместо забастовки

Сегодня главу кемеровского штаба Навального Ксению Пахомову задержали в московском аэропорту «Шереметьево». Ксения прилетела в Москву для встречи с Эллой Памфиловой, и для рассказа о том, как в Кузбассе оставляют выборы без наблюдателей. О готовности к встрече с представителями Навального рассказывала в эфире «Эха Москвы» сама глава Центризбиркома. К счастью, Ксению недолго помурыжили в полиции и на эфир к Памфиловой она всё же попала.

В российской политике вообще всё уникально, потому что в стране как будто строится демократия, а такого мы ещё не пробовали. И считаем демократией всё худшее, что подсовывают власти. Сам Алексей Навальный назвал Кемерово «беспредельным регионом», и нам с этим как-то жить в ближайшие годы.

Потому сегодня, за два дня до выборов, предлагаю отвергнуть риторику «забастовки избирателей» и прочих бойкотов. У вас, у нас, у меня скопилось множество вопросов к этой власти. Давайте попытаемся обменять свои голоса на ответы. Навальный уникален, но каждый из нас — тоже. Назовём это "шантажом" исключительно в литературном контексте — мы ведь не намерены нарушать закон.

Итак, в вашем дворе до сих пор нет детской площадки? Расскажите об этом, разнесите миру свою нехитрую обиду. И поясните: я не буду голосовать, пока не появится детская площадка. Не исключено, что вопрос решится уже в ночь с пятницы на субботу.

Говорят, перед выборами многим категориям бюджетников выплатили повышенные оклады. У вас ещё есть пятница, чтобы обратиться к своим работодателям, в департаменты и министерства с требованием окончательного документа, по которому повышенные зарплаты закрепятся навсегда.

Или вот врачи с учителями жадно мечтали о двойных зарплатах по региону, как того обещал Владимир Путин ещё в 2012 году. А Владимир Путин возьми да обмани тех и других. С разными фокусами, по которым среднюю зарплату вообще не сосчитать. Представьте, что миллионы медиков и педагогов заявят о бойкоте выборов – до тех пор, пока им не пропишут эти самые двойные зарплаты в самом понятном и прфямолинейном указе.

Журналисты – требуйте свободы слова. Пусть хотя бы пообещают, — твёрдо и ясно, чтобы потом легко можно было заткнуть любого болтливого депутата, вещающего о немыслимых российских свободах. Навальный – у тебя миллион сторонников, пусть они поставят ультиматум: или тебя пускают в политику на равных правах, или хрен им, а не миллион голосов.

Мэры и губернаторы – прекращайте ныть о своих скудных полномочиях и порезанных бюджетах. Наглейте. В ваших руках такая мощь административного ресурса, что сократить явку вдвое – как кот чихнул.

И тогда получится настоящая «забастовка избирателей». Всего один день, чтобы предъявить самые категоричные ультиматумы. Забастовка – она не просто так, не ради молодёжной движухи и шатанья по улицам. Пусть это будет злое и непримиримое требование. Много требований, некоторые из которых услышат и удовлетворят.

В конце концов, это, скорее всего, последний шанс на будущие шесть лет. А отчаянную активистку Ксюшу Пахомову на это время оставят в покое.

Оригинал: журнал "Абажур"