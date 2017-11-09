Шахтёры, вахтёры, лифтёры и кадеты

Вот те, кого учат вас разгонять. Вас, сторонники Навального, Собчак, запрещённого Мальцева, других политических лидеров. И вам с ними нужно договариваться уже сейчас, пока они полны энтузиазма, и разумы их ещё не загажены никакими глупыми лозунгами.

Эти молодые люди в шапках с кокардами — кемеровские кадеты, учащиеся Губернаторской школы-интерната полиции. Для них с вечера 9 ноября и до 11 часов утра 10 ноября будет перекрыт центр города. В честь Дня полиции курсанты проведут торжественную акцию возле часовни памяти погибших сотрудников МВД.

Заметьте: это священное конституционное право кадетов – проводить свои акции там, где им удобно. Это вообще правильно, даже с учётом существования областного Закона, запрещающего любые собрания в любых местах. Мы ведь понимаем, что Конституция выше областного закона, который легко может переступить сама администрация этой области.

Может быть, с эвакуацией автомобилей перебрали. За два часа кадетских торжеств эвакуаторы увезут любую машину, оказавшуюся на пути торжествующих. Но когда вы приезжаете в дождь на забытый богом мототрек, где вам разрешили выразить свою гражданскую позиции, с мототрека ведь тоже эвакуируют все мотоциклы? Видели вы там хоть один мотоцикл, мешал он вам рубить правду-матку с трибуны и запускать в небо шарики? Наверняка эвакуируют.

А для того, чтобы вы встретили своего лидера в новом (и единственном) гайд-парке, туда вообще не хотели пускать никакие автомобили. За 15 минут до митинга случилась одна перегородившая дорогу в район авария, спустя полчаса – ещё одна, чтобы даже трамваи не проникли в ваш гайд-парк. К счастью, во время аварий ни один автомобиль не пострадал.

В прошлый раз кадеты заполонили собой вакуум другой акции – митинга «Нас не запугать!» — против терроризма, но почему-то под флагами «Единой России». Мероприятие вновь расположилось в центре. Когда кемеровские врачи «скорой» строчили свои меморандумы и подавали заявки на митинг, они тоже просили эту прекрасную площадку в парке имени Жукова.

Но врачам предложили мототрек. Цитирую областной Закон «О некоторых вопросах проведения массовых мероприятий», затмивший собой все федеральные аналоги:

Итак, для собраний в Кузбассе не предназначены: «…места, в которых проведение публичных мероприятий может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, в том числе вокзалы, аэропорты, торгово-развлекательные комплексы (центры), рынки, детские и образовательные учреждения, культовые, медицинские, физкультурно-оздоровительные и спортивные организации, а также относящиеся к ним обособленные территории, объекты и сооружения; здания, в которых располагаются культурные, спортивные, развлекательные, просветительские центры (во время проведения в них культурных, спортивных, развлекательных и иных мероприятий); тротуары, остановки транспорта общего пользования, детские и спортивные площадки, места, где проводятся мероприятия с участием детей; а также территории, непосредственно прилегающие к указанным в настоящей статье объектам и автомобильным дорогам».

Тут всё в кучу: в парке проводятся «мероприятия с участием детей» (а если не проводятся, то проведут), там есть детские и спортивные площадки; вся эта цитадель стабильности прилегает к автомобильным дорогам и может помешать движению пешеходов. Шах вам и мат. В городе все территории прилегают к означенным объектам, или сами такими объектами являются.

Для «Единой России» можно сделать исключение, потому что она сама закон принимала, а зачем принимать закон, если нельзя его нарушить. И для будущих полицейских можно перекрывать улицы и эвакуировать машины.

Для врачей и политических маргиналов уже нет мототрека, но есть гайд-парк в Кировском районе. Иногородним поясню: Кировский район города Кемерово – замечательное место. Напрасно им пугают приезжих и называют «неблагополучным». Кировский можно назвать городом-спутником, потому что не знакомому с кемеровской географией человеку кажется, что он уже выехал на узкую извилистую просёлочную дорогу, полчаса петляет по частному сектору, и тут на тебе – снова город. И в гайд-парке, между прочим, нет никакого парка, это вам не Воробьёвы горы.

Вообще, если вы москвич, то представьте, что вам из центра приходится ехать в Электроугли. И вы при этом член «Единой России», но вас не везут в специально заготовленных автобусах, не угощают чаем и не дают чаевых. Вы должны ехать на электричке, потому что дороги перекрыты. Вы вспоминаете Веничку Ерофеева, понимаете, что вас, как его, на проезде между 33-м километром и Электроуглями одолеет икота. Именно в это время в вагон войдут полицейские и конфискуют у вас листовки с флажками.

И вы остаётесь дома, смотрите youtube-трансляцию единороссовской акции с острыми вопросами невесть откуда забредших оппозиционеров, с нервирующими автозаками по периметру. Ваших сторонников собралось не больше пятисот человек, почти все они – из Электроуглей. Некоторые приехали на электричке, двое пришли пешком, ожидая увидеть группу «Любэ» или Стаса Михайлова. Но не увидели.

Отчего же потом вся страна потешается над вами, а всякий телевизионный политолог пророчит вам жалкие 2% на следующих выборах?

Поэтому «Единая Россия» собирается в самом центре. Там и так во всякий день людно, а тут ещё привозят кадетский корпус, снимают с занятий студентов, с работы бюджетников, и выходит полный аншлаг. Голубю некуда нагадить – повсюду триколоры с медведями. Утки, массово гнездящиеся на реке Искитимке рядом с парком, в ужасе откладывают яйца.

Акции, однако, проходят быстро и безмятежно, с дежурными речами, с короткими плясками неестественно удалого фольклорного коллектива. Ничего, кроме икоты, перформанс не вызывает.

Ещё раз: врачи, учителя, шахтёры, вахтёры, лифтёры могут собираться везде где им вздумается. Лишь бы не нарушали общественный порядок. Юные подтянутые кадеты имеют ровно такие же права. В «прекрасной России будущего», в которую автор ни на грош не верит, все эти профессии непременно пригодятся.

Но для одних создают невыносимые условия, а другим расчищают путь в центре города с помощью автоэвакуаторов. Одним проваливают реформу, но повышают-таки зарплату, а другим тоже проваливают реформу, и при этом предлагают работать на двух работах.

В какой-нибудь отсталой стране на такой благодатной почве давно бы заколосилась классовая вражда. И власть, возможно, осознала бы свою вину в этом расслоении общества. Но не у нас.

Загляните в телевизор, господа. Все неприятности, все общественные катаклизмы случаются только в других странах. В нашей не происходит вообще ничего.

Кого в России больше — полицейских или коммунистов? В этом году столетие Октябрьской революции кемеровские коммунисты праздновали в… Кировском районе. Примерно в километре от того места, где несколько часов назад отгремело шоу Навального. Коммунистам выделили тёплый дворец культуры.

Оригинал: журнал "Абажур"