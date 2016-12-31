Накануне Нового Года вспомню о маленьком мальчике, которого уже, увы, нет. Он верил только в хорошее. С надеждой ждал Деда Мороза. Надеялся, что если попросить у него подарков - это обязательно сбудется!

В память о себе, маленьком и доверчивом, я нынче снова напишу Деду Морозу письмо, как когда-то, печатными буковками. И положу под елку.

В нем - все желания простые.

- Чтобы никто не болел и не умирал.

- Чтобы все любили друг друга и не ссорились.

- Чтобы никто ни в кого не стрелял, а все играли бы друг с другом и радовались.

- Чтобы были деньги. Много не надо. Пусть хватает на игрушки всем детям и на мороженое. И бабушке - на простые подарки...

- Чтобы отцы были сильными и справедливыми, а мамы - красивыми и добрыми.

- Чтобы никто не обманывал. И все было по-честному!

...Письмо я напишу и положу.

Правда, чтобы дождаться всего, чего пожелал, МНЕ САМОМУ надо будет положить под елку.

Чтобы меня любили - самому любить. Чтобы кончилось в России вранье - самому изо всех сил говорить правду. Настаивать на правде. Ругаться с обманщиками...

Увы, следующий год будет по-настоящему Новым, только если сами. Если каждый. Вспоминая простое, то, о чем мечтали маленькими.

..Все у нас получится, если каждый, сам для себя и для всех, постарается стать Дедом Морозом.

С Новым Годом, мальчики и девочки!