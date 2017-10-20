Путин на Валдае. Душераздирающее зрелище…

Вчера, как ни включу телевизор - Путин на Валдайском клубе. Похожу маленько, включу снова - опять Путин на Валдае. И снова ругает американцев.

Они не уважают нас совсем! Не готовы к равноправным отношениям. Чтобы мы и они - мирно и спокойно поделили мир, как когда-то в Ялте. (О, эти путинские фантомные боли! Все уже отрезали. А оно, отрезанное у него болит!).

...И с ядерным оружием. И со СМИ - РТ и "Спутником". И с Крымом и вообще с нашим участием в украинских делах. И с Сирией - тоже. Нигде не получаем ранешнего уважения!

Он жаловался и скулил. Пытался даже угрожать НЕМЕДЛЕННЫМИ ответными мерами. Но это были очень жалкие угрозы. Скулеж.

Скулеж "заворотного хава".

"Заворотными хавами" называли в былое время мальчиков, поставленных за ворота. Которые приносят мячи, выпнутые с поля большими пацанами.

Играть не пускают. Позволяют приносить мячик. И "заворотный хав" бурчит, скулит, ругает больших пацанов.

Но не громко. Могут и оттуда погнать. Заменить на какую-нибудь Нигерию. Вполне себе перспективную геополитическую единицу, по сравнению с проблемной и угасающей Россией.

***

Он не ответил на главный вопрос: Почему именно они должны с нами считаться? Нас уважать. С нами советоваться.

С Китаем - да. С Китаем - будут обязательно.

Как сообщают, у них 7 процентов ежегодного роста ВВП и не от плинтуса!

И доля во всемирной экономике в разы больше, чем у нас.

Китайцы - они хитрые. Долгоиграющие. Медленно начинающие, но обгоняющие.

А мы-то, под его началом, что такого сумели, чтобы остаться "на футбольном поле" игроками?

Сумели проесть и рассовать по дружественным карманам?

***

Он закончил анекдотом, в ответ на лебезящий вопрос от модератора, пойдет ли ВВП на этот раз на выборы ВВП. Тажело де, представить себе "Валдай" без Путина.

Путин рассказал анекдот про разорившегося олигарха, миллиардера, который сообщил жене, что все пропало! Будут жить как все остальные, как не олигархи.

- Будешь ли ты меня по-прежнему любить?

- Буду. И скучать по тебе буду...

Смех в аудитории...

...Владимир Владимирович! Не надейтесь! Не льстите себе!

Ни жёны, ни любовницы, ни друзья из вашего кооператива даже скучать по вам не будут. Найдут нового друга и любовника.

А россияне, они уже давно заскучали...

P.S. "Жена погорюет - выйдет за другого.

Выйдет за другого - и забудет про меня..."

(Русская народная песня про Путина и всех путиных в российской истории).