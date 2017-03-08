Дадин, Чудновец, Севастиди. Кажется, их и закрыли в своё время с одной целью: красиво отпустить. Почти в один день. Чтобы ясно всем стало: мы же не звери.

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Ещё выпустили в эфир самого первого канала постаревшую «Прожекторперисхилтон», где мелькнули как минимум две удачные шутки – про «Маленького Будду»-Медведева, и о том, как при «маленьком» программу открыли, а при несменяемом моментально заткнули. Ну, и Захарова станцевала, — а мы будто танцев Захаровой не видали. Не гоу-гоу, и то славно.

И тут все заговорили про «оттепель». Дескать, таким манером и Навального на выборы-2018 пустят. И Ройзман шагает вперёд, и кажется метит в губернаторы. А там – чем чёрт не шутит.

Одновременно – обыски у правозащитников, политическое болото в провинции с запретом собраний везде. Но провинция у нас и раньше ни во что не ставилась, и вроде как не существовала. Сравняй сейчас гигантским бульдозером половину Сибири – никто в Москве и не заметит, — ни власть, ни оппозиция.

Примем за гипотезу, что «Путин испугался», что санкции подействовали, что на носу выборы и следует снять напряжение.

Но, собственно, зачем? Если всё то время, что гайки закручивались, а узлы разрубались, рейтинги власти только росли, для чего возиться с этим надёжным суком, на которым все они неплохо умещаются?

Или Путин снова «всех переиграл»? Ему назначили роль тирана, а он переоделся в доброго Оле Лукойе. Кемеровский губернатор вот не смог, он перед Днём памяти Немцова с изысканной подлостью запретил к чертям всё на свете. И нижегородский мэр, запутавшийся в отношениях с женой и заокеанскими квартирами, тоже не смог. Так динозавр российской политики Тулеев уже не станет претендовать на президентский пост, а голубому воришке Карнилину ничего такого и не снилось.

Но другие главы регионов летят со своих постов. И призрак оттепели – он действительно существует. Его видели телезрители, с удивлением обнаружившие, что движение НОД, депутат Милонов и ещё несколько околополитических маргиналов – обычные клоуны. И где увидели – в святая святых, в самой уборной отечественной пропаганды.

Между тем, никто не намерен освобождать блогера Соколовского, обвешанного целой коллекцией статей. Нет громких процессов против судей и прокуроров, растоптавших Дадина и Чудновец. Попы, открыто восхваляющие религиозный терроризм и устраивающие массовые беспорядки, не сидят в тюрьме, и продолжают нести свою дикую ересь. Политических заключённых в стране хватает и без Дадина, просто каждому делу придать соответствующий резонанс – никакой «либеральной прессы» не хватит, а правозащитников прессуют, проводят странные обыски.

Призрак оттепели как-то слишком уж неспешно шагает по стране на мягких кошачьих лапах.

Путин хочет показать миру «хорошую» Россию? Или Путин играет со «своей Россией», как с мышкой? Последнее больше похоже на правду, потому что ничего хорошего Россия миру давно не являла. Что такое освобождение трёх человек в сравнение с присвоением части чужого государства? Какую такую санкцию Запад может снять со страны, которая, по словам пресс-секретаря президента «имеет влияние» на сепаратистов из соседней страны, но «не руководит ими»? Хотя бы одну маленькую санкцию с одного вороватого чинуши снимут за Дадина?

Плевать вашему Западу на Дадина, не обольщайтесь. На Крым – не плевать, на Донбасс – тем более, потому что ситуация в этих регионах угрожает европейской, да и мировой безопасности где-то наравне с запрещённым игилом.

Зачем всё же оттепель? Зачем насквозь кремлёвский журналист Шевченко всячески поносит депутата Поклонскую с её мироточащим бюстом?

Некоторые коллеги утверждают, что Путину стало стыдно. Но если президенту и бывало стыдно, то ни разу он не показывал этого публично, ни разу не шёл на поводу у галдящих сми и въедливого Навального.

Но теперь, быть может, устал и пошёл. Не хочет он позора с бегством своих фанатов на Украину, с дурацкими судебными процессами из-за смс-ок, ловли покемонов и безобидных одиночных пикетов. Избавляется от всего, что вызывает шум. А донбасских сепаратистов действительно не контролирует. Быть может, российский глава государства просто постарел.

В прошлый раз, когда Путин в соблюдение конституции поставил на своё место «доброго следователя» Медведева, дал тому в руки вожжи, и позволил эти вожжи ослабить, страна успела немного подышать – помитинговать, поговорить свободно на самых разных площадках, посмеяться вместе с крайне осторожными юмористами из «Прожекторперисхилтон».

И тут участники «прожектора» недвусмысленно подыгрывают Навальному, чего никто и никогда так открыто не делал в российском властном пантеоне.

Возвращение популярного политико-юмористического шоу (сатиры там, увы, не было, но для федерального канала и хороший юмор на острые темы – победа), вообще разворот на несколько градусов телевизионной картинки, вкупе с прекращением самых нелепых уголовных дел, всё это может привести к странным выводам.

Кажется, таких выводов не позволяет сегодня ни один политолог. Но вы представьте, что Путин не пойдёт в президенты. Причины пусть ищут как раз-таки политологи, но сигнал Навальному с Первого канала: «мы тебя слышим» — это слишком жёсткий разрыв путинского шаблона.

Пропагандисты, в открытую называющие депутатов клоунами – тоже разрыв шаблона. Раньше разоблачённый и бегущий из страны депутат мог вызвать только овации стоя, теперь ему, ещё не сбежавшему, бросают перчатку в лицо.

Конечно, на путинское место в случае такого расклада придёт не сторонний человек. В России существует уникальный по демократическим меркам «институт преемничества». Но преемник, даже с протекцией от Него, может и не справиться с машиной тотальной государственной пропаганды, тотального вранья, жёсткого подавления инакомыслящих.

Для этого и нужен призрак оттепели – чтобы понравиться внутри страны, чтобы получить поддержку интеллигенции, чтобы заручиться «добром» Запада. Кто-то ещё сомневается, что сама фигура ВВП не позволяет и не позволит стране договориться с остальным миром ни о чём? Любой, но не Путин, может в считанные дни выразить поддержку украинским войскам в борьбе с сепаратистами, — и проблема Донбасса будет решена. Любому, но не Путину, в этом случае хотя бы на время простят Крым – повесят проблему в воздухе, а там – «как-нибудь».

Любого другого президента, вероятно, достаточно быстро вернут в «большую восьмёрку». И всё это будет, конечно, большой победой Путина и его нового призрака, уже бродящего по кремлёвским коридорам.