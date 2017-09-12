"Кинотеатры будут гореть, пострадают люди"

Значение слова «терроризм» слишком размыто. В российском уголовном кодексе террористом называется человек, совершающий массовые противоправные действия в целях дестабилизации деятельности органов власти.

Попробуем исходить из расширенного понятия «терроризм» — устрашение широких масс населения силовыми методами. Здесь и далее трактовка слова «терроризм» является авторской и носит не юридический, а литературный характер.

25 августа из брянского кинотеатра «Райпарк» были эвакуированы 52 зрителя в связи с задымлением. Кинотеатр уже предупреждали: не откажетесь от показа «Матильды» — вас сожгут. Впрочем, руководство не связывает возгорание с угрозами.

Из письма террористов (авторство подтверждается на сайте организации): «Если выйдет фильм „Матильда“, кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к „русскому майдану“».

9 сентября неизвестные подожгли кинотеатр «Нефть» в Ярославле.

Скриншот: youtube-канал православной организации

Впрочем, православные террористы не столь отважны, как их коллеги из других религиозных течений. Те хотя бы честно берут на себя ответственность за любые акции, иногда предупреждают о готовящихся терактах (что ничуть не умаляет их вины).

Православные говорят более осторожно: «Провокаторы проплатят поджоги». Говорят столь настойчиво, что «провокаторы» понимают: пора.

Скриншот: сайт православной организации

4 сентября гружёный бочками с бензином и газовыми баллонами «УАЗик» врезается в здание кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге. Водитель в казачьей амуниции бросает в машину коктейль Молотова и сбегает. Преступника ловят, узнают о мотивации («Матильда»), но отпускают. Произошедшее не признано терактом, несмотря на развороченное в хлам фойе киноцентра.

«Одумайтесь, богохульники и кощунники!» — предупреждают террористы в подписи к ролику, оперативно выложенному на Youtube.

Скриншот: youtube-канал православной организации

11 сентября, словно солидаризируясь с боевиками Аль-Каиды, террористы сжигают автомобили в центре Москвы, возле офиса адвокатов Алексея Учителя. Разбрасывают листовки "Гореть за Матильду". На своём сайте бандиты рапортуют о поджоге именно «автомобиля адвоката», но вышла промашка: владелец машины рассказал журналистам, что он вообще против фильма «Матильда».

Ни в одном из этих случаев полиция, СК, прокуратура или ФСБ не говорит о терроризме. Это мы, играя литературными образами, видим в поджогах и взрывах, совершаемых в местах массового скопления людей, признаки терроризма. Профессиональные юристы, служащие народу, ничего такого не замечают.

31 августа неизвестные поджигают студию Алексея Учителя.

«Как и предсказывали св. Отцы, перед возрождением Руси (а это время ныне близ есть, при дверех), — случится война и много народа погибнет», — информируют нас террористы.

Скриншот: сайт православной организации

Как и положено поборникам «истинной веры», наши «герои» выступают за «чистоту русского народа». В качестве господдержки, вольно или не вольно, выступает известная прокурор и депутат.

Оскорблять чужие чувства нехорошо. Клеветать на приличных людей, даже если они были царями – тоже как-то не комильфо. Но вот какая штука: в возрасте 16 лет я прочитал роман Валентина Пикуля «Нечистая сила». Именно оттуда мы, будучи подростками, узнавали о связи цесаревича с балериной Кшесинской. Фильм «Матильда» — красочная костюмированная драма о любви. Книга Пикуля – жёсткое, даже жестокое разоблачений личной и общественной жизни царской семьи, основанное на документах той эпохи.

Существует немало другой литературы с разным уровнем достоверности. Братья-православные жгут только то, что относится к фильму Алексея Учителя. До библиотек и книжных магазинов они пока не дорвались.

Я бы поверил в рекламную кампанию, в провокации, вообще в любую конспирологию, если бы Учитель не был режиссёром с мировым именем, большим интеллектуалом и интеллигентом, которому такая дурость никогда не придёт в голову.

Всё проще: террористы не читают книг. Они смотрят кино и листают низкопробные журналы с карикатурами. И, кажется, готовы убивать за то, что им мерещится в этих фильмах и рисунках.

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p.s. — Автор намеренно не снабжает свой текст ссылками на сайты организаций, которые, по его мнению, являются террористическими. Завтра к этому мнению может присоединиться Роскомнадзор, и автор окажется первым виноватым.

p.p.s. — Все заявления РПЦ о якобы непричастности к атаке на «Матильду» разбиваются о множество требований священнослужителей запретить фильм. Требования нередко сопровождаются громкими угрозами. Так, протоиерей Всеволод Чаплин заявил: «Фильм “Матильда” непременно должен быть запрещен, потому что если он будет показан, Россия погибнет, и это будет справедливо в Божьих очах». Ещё один высокопоставленный деятель РПЦ, протоиерей Смирнов поддержал товарища и поставил режиссёра Учителя в один ряд с убийцами царской семьи.

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