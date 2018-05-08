Пожалуйста, только живи!

Спрашивают: отчего ты молчишь про инаугурацию, про назначение премьер-министра, мутко-шмутко?

Хрен его знает. Думаю, было так: взяли твёрдого мутилу из обоймы, и спросили: мутила, что ты хочешь развалить? Вот из чего бы тебе хотелось сделать горстку радиоактивного пепла? Хочешь, мутила, дам тебе медицину? Томографы, например, молотом околачивать да серпом окорачивать. Знаешь, мутила, что такое томограф?

Ан нет, там уже постарались, там тебе уже ловить нечего, доктор сказал в морг, а ты же любишь масштаб. Хочешь, например, образование? У тебя же куча неудовлетворённых сексуальных комплексов, но делать детей ты уже не способен, зато из готовых детей можешь делать таких же мутил, как ты сам.

Впрочем, и это не твоё – там уже есть другая мутила – пигопагус, с крестом в одной руке и маузером в другой.

Бери лучше автопром. Ох, прости, о чём я. Наш автопром именем Его сел в «Кортеж», проехал двести метров и даже дверной ручки не оторвал. Пусть его, сам сдохнет.

С ракетостроением, пожалуй, тоже не выйдет. Оно в глубокой чёрной дыре, там спецы покруче твоего – знают дело.

Сельское хозяйство – курам на смех. Видел ты наши деревни? Больше не увидишь. Может быть, хочешь чего позаковыристей – бурение глубоководных скважин в условиях вечной мерзлоты методом броуновского движения? Ах да, прости, помню, лет ми спик…

Придумал. Что обычно разваливают? Правильно – то, что строят. Они строят – ты разваливаешь. Помнишь, как в песочнице с куличиками? Нравится? Неси заявление, я подпишу.

Следующий!

Оригинал: "Абажур"