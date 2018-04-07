«Потому что мне так хочется»

Мы познакомились со Стасом уже после суда за репост и назначения штрафа в размере 150000 рублей. За репост публикации, до сих пор разрешённой всеми роскомнадзорами. Когда-то он работал в кемеровском отделе канала РЕН-ТВ, того, старого, с бойкими журналистами, с Марианной Максимовской.

Стас Калиниченко после избиения

Стас успел побывать в СИЗО, потому что посадить скромного блогера куда веселее, чем замов губернаторов, уличённых в воровстве целых угольных разрезов. Впрочем, позже задержали и замов, но это другая история.

19 июня 2016, уже после злополучного репоста, Стаса Калиниченко задержали полицейские в центре города, якобы «за распитие». Может быть, и в самом деле распивал, но дальше начался ад: в отделе полиции Центральный парня начали бить.

В деле использовался электрошокер, кулаки и ноги восьмерых сотрудников. Калиниченко дважды терял сознание.

«После избиения и попыток убить меня в преддверии отдела, Опарин А. В. и его сообщник вытащили меня в наручниках из входа на улицу и подвели к деревянной скамье, стоящей в углу возле преддверия. Там Опарин, пользуясь тем, что я не могу опереться руками, которые были туго сцеплены за спиной наручниками, толкнул меня к стене, поставил подножку, и я упал головой на угол скамьи, повредив лоб. Кровь, забрызгавшая стену, была потом зафиксирована моим товарищем на видеокамеру», — рассказал потом блогер в своём заявлении на имя руководителя Следственного управления при Следственном комитете по Кемеровской области Сергей Калинкина.

Всё действие снимал на телефон один из задержанных, Михаил. Полицейские впоследствии отобрали у Михаила телефон и уничтожили запись.

В отдел прибыли родственники, их не пустили. Стаса между тем продолжали избивать. Мама и брат вызвали скорую помощь. Врачи потребовали госпитализации. Стаса привезли в «третью городскую», в сопровождении полицейского конвоя. Там же блогера проверили на алкоголь и наркотики – ничего не нашли.

Несмотря на протесты врачей, полицейские доставили Стаса в суд, где ему назначили штраф за распитие спиртного, и благополучно отпустили. Запомните, друзья: его отпустили, без предъявления других обвинений.

Судья Вялов запретил родственникам и знакомым присутствовать в открытом судебном заседании, мотивировав это фразой «Потому что мне так хочется».

Через шесть дней, получив необходимые справки, Калиниченко обратился с заявлением в Следственный комитет. Когда тебя избивают в полиции, а врач ставит одним из диагнозов «Прерванная асфиксия», гражданин должен подать жалобу на ментов-отморозков. Так бывает в правовых государствах.

В возбуждении дела было отказано.

Зато возбуждено дело против самого Стаса. Один из полицейских постфактум сообщил о якобы полученной им травме во время задержания. Заявление было составлено полицейским сразу после того, как пострадавший блогер обратился в СК.

Дело нудно двигалось два года. Станислав не переставал обивать пороги «органов» в поисках правды. Прошло несколько судов. Результат – вчера Стаса Калиниченко заключили под стражу до суда. Юристы хватаются за головы: отклонены все ходатайства – об ознакомлении с материалами дела, отказе от назначенного по суду адвоката, отводе судьи.

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Но это Кузбасс, господа, где от перемены мест слагаемых — поста губернатора на председателя облсовета — ничего не меняется. Наивный блогер, мечтавший побороть систему, превратился в параноика, опасался разговаривать со мной по телефону, предпочитая Телеграм или Вотсапп.

Предположим, Стас и его близкие врут. Предположим, врут свидетели, вру я. Но видео с камер наблюдения в отделе полиции традиционно не было приобщено к делу. Свидетельские показания родственников и других задержанных проигнорированы. Заявление полицейского поступило после того, как Стаса отпустили с миром, а он, негодяй, отправился жаловаться. Такие фокусы в этой стране – понятный знак.

Один из «карателей», избивавших Стаса, опер Николай Рыбак, ещё в 2014 году отличился стрельбой во время дорожной ссоры на главном кемеровском бульваре. И тогда ему всё сошло с рук.

Назначенный адвокат теперь скрывается от родственников. А у него всего три дня на подачу жалобы. Стаса задержали в пятницу, последний день — понедельник. Подозрения о том, что пятница была выбрана специально, так и лезут в голову.

Последнее сообщение, которое прислал мне Стас накануне суда: "Если не закроют, отпишусь". И смайлик.

Оригинал: журнал "Абажур"

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