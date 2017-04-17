Почётные парашютики

И пусть они правят вечно. Президент и другие чиновники, церковные генералы и генералы армейские. Потому что после отставки с ними может произойти что-то совсем неожиданное.

Кемеровчане обратили внимание на областной Закон о присвоении Аман-Гельды Молдагазыевичу Тулееву звания «почётный губернатор». Закон №157-ОЗ был принят ещё в 2011 году, но с тех пор претерпел немало изменений, о которых стыдливо умолчал официальный сайт областной администрации.

Во-первых, обладателю звания «Почётный губернатор» полагается орден размером в ладонь, инкрустированный золотом и бриллиантами, во-вторых — ежемесячная выплата размером в 50 тысяч рублей после всех налогов. Выплата, конечно, ежегодно индексируется в соответствии с инфляцией — это вам не пенсия нищим старикам.

Скажете, чепуха какая — 50.000 рублей сейчас на дороге валяются, и ставить такую сумму в вину целому губернатору смешно. Всего-то пять пенсионеров на круг. Соглашусь. Но мы знаем, что и пенсия чиновника такого уровня составляет сумму куда более круглую, а всевозможных наград, предусматривающих дополнительные льготы, у Аман-Гельды Молдагазыевича, у самого тупого депутата фантиков.

Но звание «Народный губернатор» имеет странную историю. В результате всех обновлений и дополнений этот статус приобрёл такие возможности: носителю, уже прекратившему свои губернаторские полномочия, выделяется:

отдельное служебное помещение в здании исполнительной власти Кемеровской области (читай: областная администрация);

вся мебель в этом служебном помещении, компьютеры и оргтехника;

доступ ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам;

помощник.

Извольте, с чего бы отставному губернатору торчать в своём или соседнем кабинете? А доступ к государственным информационным системам ему зачем? Этот доступ обеспечивает полную осведомлённость о деятельности органов государственного управления. А бывший губернатор не является частью госмашины, хотя бы и написано в российской Конституции, что «власть принадлежит народу».

Быть может, почётному Аману Гумировичу захочется бороться с коррупцией, потому как все сведения о госзакупках также входят в упомянутые информационные системы. И наверняка отставной глава области обратит внимание на своих депутатов с уворованными диссертациями, и даже попытается вспомнить, куда делись два его собственных «диссера», если они вообще существовали в природе.

Помощником губернатор может трудоустроить рядового сотрудника ФБК. Говорят, зарплаты там небольшие, 50 тысяч хватит.

Ещё одна причуда изобретённого кемеровским облсоветом «почётного» закона — на официальном сайте областной администрации статья 4 выглядит так:

Однако все профессиональные правовые справочники предлагают совсем иную форму злополучной статьи, где то же самое, но с примечательным дополнением:

«Губернатору, прекратившему свои полномочия, и его супруге предоставляется пожизненно в безвозмездное пользование находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение (далее — жилое помещение), которое было предоставлено Губернатору в качестве служебного жилого помещения на день прекращения им своих полномочий».

Расхождение значительное, и ежемесячные 50 тысяч постепенно меркнут. Кемеровские активисты обнаружили целый лес с прудом, будто бы «предоставленный Губернатору в качестве служебного жилого помещения». Активисты вполне себе могут ошибаться, но администрация, неуклюже скрывая часть статьи закона, косвенно подтверждает немалые размеры и стоимость служебного жилья.

Милое упоминание супруги губернатора вообще наводит тень на плетень, и превращает региональный закон в цитату из семейного кодекса или «Домостроя». Вспоминая нижегородского губернатора Карнилина, чьи взаимоотношения с женой и двумя квартирами в Майами превратились в весёлое шоу, так и хочется посоветовать каждому главе региона на всякий случай определиться с имуществом супруг.

В остатке имеем: доступ ко всей информации о деятельности системы государственного управления; золотой орден с бриллиантами; 50 тысяч рублей на карманные расходы; кабинет в здании обладминистрации; служебное жильё в собственность вместе с охраной; помощника.

Всё это народное достояние народному же губернатору потребовал передать, как нетрудно догадаться, сам народ. В преамбуле закона указаны обращения «жителей Кемеровской области, трудовых коллективов, общественных организаций».

Мы знаем этих жителей, эти трудовые коллективы и общественные организации. Их ещё иногда выводят на улицы, чтобы побороться с терроризмом путём поддержки правящей партии и президента.

А кемеровскому губернатору, судя по всему, неспокойно на фоне массового мора глав регионов в России. Рязань, Новгород, Прикамье, Бурятия, Удмуртия… У каждого из вас, дорогие обладатели орденов и почётных званий, на уме теперь вопрос: «кто следующий?»

Впрочем, кто знает, что там у вас на уме, и многих ли из вышеперечисленных спасли почётные звания и региональные награды? Нам представляется банальное желание пожилого человека оставить для себя иллюзию былой жизни: кабинет в том же здании с правом копаться в государственных документах; те же служебные хоромы с той же охраной; какую-никакую зарплату; бриллиантовый орден на груди…

И, конечно, хотя бы одного помощника, которым можно разудало командовать, представляя, что он и есть целая область.

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