Почему мы не пришли

Знакомая отработала в УИКе, пришла уставшая, рассказывает с обидой:

— Я видела этих избирателей. Мне и результат не нужен был, я его читала на их лицах и слышала их разговоры. Мне не хватало вас, я хотела видеть нормальных людей. Не пришли? Ваше право. Но вы ничего не добились и ничего не доказали никому. Результат мог быть не таким позорным, если бы пришли…

Говорит, не было на участке никаких фальсификаций. Они не нужны – люди открыто говорили, что пришли «поддержать президента». Не сделать осознанный выбор, а поддержать.

Татьяна недоумевает: для чего нужно было призывать к бойкоту? Никто и не заметил отсутствия бойкотчиков. Напротив, ряды стали теснее, сплочённей. Заметила разве что сама Татьяна, которая высматривала среди голосующих нас, не пришедших. И почти никого не увидела.

Мы спорили, и кто-то отвечал, что некого нам было выбирать, вот и не пришли, и призывы к «забастовке» тут ни при чём. Мы не хотели идти туда просто так, для галочки, ради мифического «гражданского долга».

Другие с горечью говорили, что в стране появилась каста чистоплюев, которые не хотят ничего менять, вообще не хотят участвовать в политической жизни, знать что-либо о президентах, депутатах и другой обслуге, возомнившей себя вождями и символами государства.

Не трогайте нас – и мы о вас забудем. Отмечайте свои победы, стройте новые дворцы, а мы переедем на другую планету, формально оставаясь в этой стране, и ничего не будем знать о вас, и ни словом вас не помянём.

В конце концов, мы живём в XXI веке, и выбирать себе вождей должно быть стыдно. Если делать это – только тайком, в укромных местах, в качестве отправления естественных нужд, осознавая дремучесть человечества, зацикленного на защите своих территорий и выборах лидера по самым примитивным признакам – маскулинности или умению сказать нехитрую речь.

Человечество, познавшее физику и химию, нагромоздившее великие философские идеи, полетевшее в космос, продолжает сражаться из-за территорий, гибнуть по призыву вожака, верить многочисленным шаманам.

Но вопрос: «почему вы не пришли?» до сих пор стучится в виски. Вдруг это ошибка, вдруг нужно было доказать что-то себе, всему миру, члену избирательной комиссии Татьяне, которая на нас надеялась, а мы подвели. В конце концов, не ради себя любимой проторчала она целый день в своём монотонном УИКе.

Впрочем, такая всё это ерунда и чепуха. Мы всё равно останемся друзьями, у нас теперь будет даже больше общего, потому что мы сумеем отсечь лишнее безжалостным лезвием Оккама.

Есть расхожая цитата из Данте: «Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет». Означает ли это, что ады уже разгораются под нами? Полагаю, немного иначе.

Если хотите, нравственный перелом, — это когда ты умело или не очень отгораживаешься от всего безумия с имперством и прочим дерьмом, залитым в миллионы голов. Пришли варвары, жрут и пьют. Я не хочу сидеть с ними за одним столом, но и за соседним не хочу. Я гулять пойду, снег бороздить. Как-то так.

— Вы не уважаете выбор своего народа, грешники? — спросят нас.

— Простите, ничего об этом не знаем, — ответим мы и никто не посмеет нас в этом упрекнуть.