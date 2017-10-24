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О чем она никогда не скажет...

Дмитрий Шагиахметов

- Вы слышали? Собчак заявила, что Крым, согласно международному праву, украинский!

Здорово! Да она - практически демократ! Еще маленько, и убедит самых-самых скептиков голосовать за нее!
...Ей, для убедительности, для того, чтобы поверили в ее самостоятельность, разрешили умеренную фронду.
Но она НИКОГДА не скажет очень важного - ГЛАВНОГО.
Мы никогда не услышим от нее, что:
- Война с Украиной - это преступление. И развязал эту войну Путин...
- "Малазийца" сбили по приказу Верховного Главнокомандующего. Может быть, по неточно исполненному приказу, по ошибке, но без приказа никто бы не стрелял...
- В стране есть политические заключенные ("Свободу политзэкам!" -  она уже произнесла). Но все они посажены потому, что протестовали, боролись против Его политического режима. И тех, кто боролся с Путиным, не только сажали - их убивали...
- Именно при этом президенте Россия быстро и уверенно отгораживается от мира, становится страной-изгоем...
- Именно при Путине запредельно выросло чиновничье воровство. Именно при нем практически закончилось правосудие. Именно при нем практически не стало свободы слова и разномыслия.
...Собчак - против всех кандидатов ?
Да, конечно. 
Против всех, кроме одного.

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