О чем она никогда не скажет...

- Вы слышали? Собчак заявила, что Крым, согласно международному праву, украинский!

Здорово! Да она - практически демократ! Еще маленько, и убедит самых-самых скептиков голосовать за нее!

...Ей, для убедительности, для того, чтобы поверили в ее самостоятельность, разрешили умеренную фронду.

Но она НИКОГДА не скажет очень важного - ГЛАВНОГО.

Мы никогда не услышим от нее, что:

- Война с Украиной - это преступление. И развязал эту войну Путин...

- "Малазийца" сбили по приказу Верховного Главнокомандующего. Может быть, по неточно исполненному приказу, по ошибке, но без приказа никто бы не стрелял...

- В стране есть политические заключенные ("Свободу политзэкам!" - она уже произнесла). Но все они посажены потому, что протестовали, боролись против Его политического режима. И тех, кто боролся с Путиным, не только сажали - их убивали...

- Именно при этом президенте Россия быстро и уверенно отгораживается от мира, становится страной-изгоем...

- Именно при Путине запредельно выросло чиновничье воровство. Именно при нем практически закончилось правосудие. Именно при нем практически не стало свободы слова и разномыслия.

...Собчак - против всех кандидатов ?

Да, конечно.

Против всех, кроме одного.