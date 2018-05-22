Новые мультики Кузбасса

Пришёл новый губернатор, которого вы, дорогие земляки, изберёте 9 сентября дружными 88 процентами, и продолжил славные традиции предыдущего.

Вначале в местных и региональных СМИ шквалом пошла джинса самого скверного пошиба. О том, как все поддерживают нового и как надоел старый. Одна только комсомолка Ульяна Скойбеда заступилась за уходящего, наврала в каждом предложении, удостоилась очередной георгиевской ленты и пошла делать новые абажуры из либералов.

Пиарят кемеровских губернаторов топорно, по-советски, но выходит удачно – народ привык. Специальный кузбасский политолог и профессор, ещё недавно жарко топивший за Тулеева, теперь сообщил миру о необходимости искоренения тулеевщины, окопавшейся во всех эшелонах, и не только власти.

Новый губернатор в обаятельном образе Шрека вступил в непримиримую борьбу со злом. На помощь прибыли ОМОН и Росгвардия, заполонившие кемеровские улицы в дни предполагаемых оппозиционных митингов. Столько ментов кемеровчане не видали даже при старом. Мы вообще не знали, что у нас их так много. По вызову, бывало, едут 40 минут, чтобы всех уже поубивали и само рассосалось, а тут целые площади с проспектами.

Никаких лекал новичок выдумать не смог. Сделать бензин на 10 копеек, чем в Новосибирске – это, знаете ли, вовсе не новелла в кузбасском популизме. План превращения Шерегеша в Нью-Альпы, конечно, согрел сердца земляков, но для воплощения необходимо набить морды всем блогерам, а к тому времени либо ишак, либо падишах.

Для спасения медицины Цивилёв распорядился выписать стопицот врачей из всех волостей. Врачей между тем не то чтоб не хватает, просто медицина в Кузбассе где-то между девятью и сорока днями – медикам ещё платят половину обещанной зарплаты, но лечить уже бесполезно.

Рыть новые разрезы в ущерб экологии, пахотным землям и здравому смыслу господин Цивилёв запретил. Для этого решено снести к свиньям собачьим дорогу от Новокузнецка к сельским поселениям, чтобы Белазу негде было упасть. Жители протестуют, а надо к ВРИО в Контакт идти, даром что комментарии на его странице запрещены, и всё, что можно там сделать – это «Отправить подарок» или подписаться. Отправьте ему подарок, старый это любил.

После девиаций на митинге родственников жертв «Зимней вишни» 27 марта, где тогдашний вице-губернатор то проклинал собравшихся, то падал на колени, отношение к ославившей Кемерово трагедии остаётся у Цивилёва своеобразным.

Обещание к 1 сентября разбить сквер на месте торгового комплекса вступило в противоречие с развалинами торгового комплекса, которые нельзя сносить по решению Следственного комитета. К тому же не все здания оказались развалинами. Подумали и решили всё равно сносить – потому что никаких претензий не заметили. Телевидение доложило, что «большинство кемеровчан проголосовало за сквер», хотя никто ни за что не голосовал, общественные слушания назначены на июнь.

Предыдущий, как бы ни рвала свои абажуры Ульяна Скойбеда, оставил область на 73 месте среди регионов России. Новый пообещал сделать Кузбасс первым за Уралом. Тот обещал не меньше. Кузбасс распилен, продан, изрыт разрезами и выброшен на обочину российской экономики. Бегите отсюда, друзья мои. Шрек только выглядит добрым дядькой. На самом деле он обычный тролль.

Оригинал: журнал "Абажур"