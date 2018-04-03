Остаётся интрига – председатель областного парламента или сенатор. Субстанция показала свою непотопляемость, последнее человеческое выродилось в иную форму жизни.

За 20 лет – более тысячи погибших шахтёров. Шахта «Зыряновская» — 67 погибших, «Распадская» — 91, «Ульяновская» — 110, «Юбилейная» — 39, «Тайжина» — 47...

«Зимняя вишня». Отморозки и бузотёры. «По инициативе губернатора…» Братья Черные, дерипаски, штенгеловы…

За 20 лет — ни одного прорывного экономического проекта, постоянная ложь об ограничениях варварской добычи угля. Подачки пенсионерам в виде куриц, палок, овощных наборов.

Демагогия плюс тотальные политические расправы с несогласными. Газета «Край», почётный гражданин Приставка, бывший соратник Нина Останина… Независимых СМИ не осталось, поляна зачищена.

Хотелось отдохнуть. Пусть придёт хуже. Когда в России снимают большого начальника, непременно ставят худшего. Чтобы граждане осознали: никаких перемен к хорошему не бывает, даже думать об этом забудьте, майданщики.

Да, пусть придёт хуже. Но хотя бы в первое время он будет антропоморфным, живым, будет чем-то удивлять и смешить, а не только тяготить своим бубнежом на трибуне. Оставьте почётные звания, резиденции, кабинеты, помощников, только чтобы мы забыли об этом.

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя».

Правильно, молодец, первое достойное высказывание аксакала за долгие годы.

Оказалось, в этом болоте утонуть невозможно. На посту губернатора с таким грузом нельзя. Можно только депутатом, председателем облсовета или сенатором.